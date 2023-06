Après avoir lancé une fusée imprimée en 3D dans l’espace, cette entreprise s’agrandit

Une fusée presque entièrement imprimée en 3D nommée Terran 1 a été lancée dans l’espace plus tôt cette année, fabriquée par les plus grandes imprimantes 3D métal du monde.

Il appartient à une société appelée Relativity Space qui a fait de l’impression 3D un élément clé de son processus de développement et de fabrication de fusées. Le PDG Tim Ellis a déclaré à CNET que le Terran 1 était imprimé à 85 % en 3D, y compris des pièces complexes telles que le moteur.

Relativity Space a construit les plus grandes imprimantes 3D métalliques au monde pour fabriquer ses fusées. Espace de relativité

Les seules pièces non imprimées en 3D étaient des éléments tels que l’électronique, les batteries, les joints en caoutchouc et les joints. Ellis affirme que l’impression 3D a permis à Relativity Space de créer et de tester rapidement de nouveaux modèles.

Le lancement de Terran 1 a réussi à se rendre dans l’espace, mais n’a pas réussi à se mettre en orbite lorsque le deuxième étage ne s’est pas allumé.

Lancement de Terran 1 dans l’espace. Espace de relativité

Relativity Space tourne son attention vers son prochain projet, le Terran R, une fusée beaucoup plus grande capable de transporter de grandes charges utiles en orbite telles que des satellites.

Le Terran R devrait être lancé en 2026. Ellis dit que son objectif ultime est d’aider à établir une base sur Mars, un projet pour lequel il pense que l’impression 3D pourrait jouer un rôle essentiel dans la réalisation.

Pour voir les imprimantes 3D métalliques massives de Relativity Space en action et le vol du Terran 1, regardez la vidéo dans cet article.