Après avoir jeté Schofield sous le bus, Holly nous a fait un discours époustouflant sur les ordures moralisatrices qui brossent les tapis

LA bonne nouvelle de This Morning, hier ? Le docteur Sara Kayat était sur place pour répondre à tous les besoins médicaux les plus pressants des téléspectateurs.

Le mauvais? C’était «la bombe à pollen» dont elle voulait vraiment parler, pas la bombe au fromage, Holly Willoughby, animatrice de retour, a poussé les gobs du public en haut de l’émission, ce qui aura laissé une partie importante de la nation se sentir extrêmement nauséeuse, s’ils partagé les mêmes symptômes que moi.

TVI

Aux yeux de beaucoup de gens, elle a jeté Phil Schofield sous le bus[/caption]

« Tout d’abord, ça va ? Je l’espère. »

Je me sens malade.

« J’imagine que tu te sens peut-être un peu comme moi. » Oh mon Dieu, je vais être. . . « Secoué, troublé, déçu, inquiet. » Bleuuuuurgh. Malade.

La nausée a également duré pendant toute la durée de 150 minutes du spectacle, même si, en toute honnêteté, Holly avait une tâche impossible à accomplir hier.

Après avoir jeté Phillip Schofield sous le bus, aux yeux de beaucoup de gens, elle devait soudainement devenir une image d’inquiétude pour sa santé mentale et la grande guérisseuse de tous les nombreux maux de This Morning.

Cependant, certaines des ordures moralisatrices de brossage de tapis qui sortaient de sa bouche ont époustouflé l’esprit.

« J’espère », minauda Holly, commençant un passage particulièrement macabre, « qu’alors que nous commençons ce nouveau chapitre et retournons dans un lieu de chaleur et de magie, que ce spectacle nous réserve tous, nous pourrons trouver la force les uns dans les autres. ”

Chaleur et magie ? Ce matin? Faites-moi une faveur. Dans un peu plus d’une heure, vous, la co-animatrice Josie Gibson et le médecin serez tous assis au-dessus d’une légende qui se lit comme suit : « Mon mari a une transpiration excessive. »

C’est le truc avec This Morning, il change de vitesse comme un chauffeur d’évasion et s’attend à ce que nous avancions tous au même rythme, ce qui est un vœu pieux de la part d’ITV, compte tenu de tout ce qui s’est passé et du fait que le grand chanteur invité d’hier était Adam Lambert qui on lui a demandé ce que signifiait pour lui le fait d’être gay et le festival Pride.

Aux hochements de tête approbateurs, il a répondu : « C’est une question de visibilité. »

À moins, bien sûr, que vous n’ayez eu la malchance d’avoir une liaison avec l’un des anciens présentateurs de l’émission et que vous deveniez invisible en un rien de temps.

Donc, je suppose que c’est « magique », à sa manière.

TVI

Holly est soudainement devenue une image préoccupante pour la santé mentale de Phillip et le grand guérisseur de tous les nombreux maux de This Morning[/caption]