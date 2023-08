Après avoir illuminé la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, peut-être que 2023 n’était pas encore l’heure du Japon

Pendant les 450 minutes environ pendant lesquelles le Japon a honoré l’immense scène qu’est le Coupe du Monde Féminine de la FIFApeu de gens diraient qu’ils n’ont pas été l’une des équipes les plus excitantes du tournoi.

Sauf une heure ou deux lors du quart de finale de vendredi contre la Suède, où ils ont été inhabituellement hésitants, ternes et même passifs.

Malheureusement pour Nadeshikoces 60 minutes ont finalement été cruciales car c’était la période où les Suédois établiraient une avance de deux buts qui s’est avérée cruciale dans une victoire 2-1 qui les a vus se qualifier pour les quatre derniers – malgré un rallye émouvant des Japonais.

Avec leurs espoirs WWC s’évaporant rapidement, le Japon est finalement redevenu le Japon dans la dernière demi-heure du concours de vendredi.

Ils ont commencé à déplacer le ballon méthodiquement et se sont aventurés en avant avec intention.

Ils auraient vraiment dû en retirer un plus tôt quand Riko Ueki a fracassé un penalty sur la barre. Aoba Fujino a été extrêmement malchanceux de ne pas marquer avec un superbe coup franc qui a touché le poteau et est resté en dehors après avoir ricoché sur le dos du gardien suédois Zecira Musovic et trouver les boiseries une deuxième fois.

Et puis quand remplacer Honoka Hayashi a réagi le plus rapidement pour bondir sur une balle lâche pour écraser un effort devant Musovic à la 87e minute, il semblait qu’un retour tout-puissant était sur les cartes. Surtout quand dix minutes de temps additionnel ont été signalées peu après.

En fin de compte, cependant, ce devait être trop peu trop tard pour le Japon.

Le penalty raté de Riko Ueki s’est avéré coûteux pour le Japon lors de son quart de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA contre la Suède, qui n’a pas réussi à combler un déficit de deux buts. Carmen Mandato/Getty Images

Naturellement, les larmes n’ont pas manqué au coup de sifflet final. Malgré les meilleurs efforts des gracieux vainqueurs, beaucoup dans le camp japonais étaient inconsolables – et ils pourraient le rester pendant des jours et des semaines.

Nadeshiko déploreront leur mauvais début de match contre la Suède, qui était la seule fois de toute leur campagne où ils ont regardé le rythme. Ils regretteront d’avoir manqué ce peu de fortune supplémentaire de la façon dont les boiseries sont apparues comme la dernière ligne de défense des Suédois lorsque Musovic et sa compagnie ont été battus.

En tant que derniers anciens champions restant dans le tirage au sort avant leur défaite, ils auraient cru qu’ils étaient une véritable chance d’imiter leur précédent triomphe de 2011.

Pourtant, lorsque la poussière finit par retomber, les Japonais peuvent être extrêmement fiers de leurs efforts tout en reconnaissant que 2023 n’était peut-être pas leur heure.

Pas encore.

Même avant le coup d’envoi du tournoi, il y avait des questions sur le classement réel du Japon parmi les autres prétendants au titre. Tous les doutes se sont rapidement évaporés à chaque victoire dominante qu’ils ont accumulée en phase de groupes puis en huitièmes de finale.

Maika Hamano, 19 ans – qui exerce actuellement son métier en Suède – est l’un des nombreux talents prometteurs que le Japon a mis à contribution lors de cette Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Alex Grimm – FIFA/FIFA via Getty Images

Mais peut-être ont-ils dépassé les attentes et terminer en quart de finaliste est à peu près où ils en sont actuellement.

Il convient de noter que l’équipe du Japon à cette Coupe du monde a une moyenne d’âge de seulement 24,9 ans. En aucun cas, ils n’étaient une équipe très expérimentée parfaitement préparée pour une charge au trophée.

De toute leur liste de 23 joueurs, seul capitaine Saki Kumagaï – à 32 ans – est un doute majeur alors que la prochaine Coupe du monde féminine se déroulera dans quatre ans.

Yui Hasegawaqui a mené presque à lui seul NadeshikoLa tentative de retour de contre les Suédois, devrait être à son apogée en 2027 à l’âge de 30 ans. Il pourrait en être de même pour son partenaire de milieu de terrain central Fuka Naganode deux ans sa cadette.

Étoiles d’évasion Hinata Miyazawa et juin Endo ont tous deux encore 23 ans, tandis que Fujino faisait partie du onze de départ de l’entraîneur Futoshi Ikeda à l’âge de 19 ans seulement.

L’avenir s’annonce extrêmement prometteur pour les Japonaises, même si le présent a livré une sortie déchirante en quart de finale à la Coupe du monde féminine.

2023 ne sera pas l’heure du Japon. 2027 pourrait encore être.