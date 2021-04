Joseph Schooling de Singapour a bouleversé le grand Michael Phelps pour remporter l’or olympique, mais il a déclaré que « mon plus grand rival est moi-même » alors qu’il propose de revenir en forme au Jeux de Tokyo. Schooling, premier champion olympique de la cité-état d’Asie du Sud-Est, a déclaré que le retard de la pandémie de l’année lui avait donné plus de temps pour se préparer après des championnats du monde décevants en 2019. Le joueur de 25 ans a fait sensation à Rio 2016, lorsqu’il a battu son idole. Phelps – qui a un record de 23 médailles d’or olympiques – du bout du doigt pour remporter le 100 m papillon.

Cinq ans plus tard, l’école a de nouveau l’air d’un étranger et bien qu’il veuille toujours gagner «plus que jamais», il a admis qu’une grande partie de son destin était hors de son contrôle.

«C’est toujours une quête sans fin pour essayer de s’améliorer. Gagnez ou perdez, vous allez faire de votre mieux », a-t-il déclaré à l’AFP par e-mail.

«Dans le passé, j’étais toujours concentré sur la victoire, et je le suis toujours, je veux toujours gagner plus que jamais. Mais en même temps, il est également important de trouver un équilibre – le push and pull, laisser aller ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler.

« DOIT FAIRE DES CHANGEMENTS »

L’école n’a pas été à son meilleur depuis Rio et il s’est écrasé dans les manches du 100 m papillon aux championnats du monde 2019 en Corée du Sud.

Plus tard cette année-là, il n’a remporté qu’un seul titre individuel aux Jeux de l’Asie du Sud-Est aux Philippines et a été critiqué par les fans pour son manque de forme.

«Je n’étais tout simplement pas aussi préparé que j’aurais dû l’être pour ces deux rencontres», a déclaré Schooling. «Cela dit, j’ai reconnu que je devais apporter des changements, ce que j’ai fait.»

La scolarité a été autorisée à reporter son service national obligatoire – fixé à deux ans pour tous les hommes singapouriens – depuis 2014, avec une prolongation accordée l’année dernière lorsque les Jeux de Tokyo ont été reportés.

«Malgré le report des Jeux olympiques de Tokyo, je pense que vous pouvez trouver des points positifs à chaque négatif», a-t-il déclaré.

«Cela me donne une année supplémentaire pour devenir plus fort physiquement et mentalement, en travaillant sur les choses qui peuvent m’amener là où je veux être… Je considère cette année supplémentaire comme un coup de pouce positif pour moi-même.

Nager contre Phelps était une motivation claire pour Schooling, qui a été photographié avec la légende américaine maintenant à la retraite dans son enfance.

Maintenant, il a dit: «Mon plus grand rival, c’est moi-même. Je veux jouer au mieux de mes capacités.

«Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres, vous ne pouvez contrôler que vous-même et ce que vous êtes capable de faire», a ajouté Schooling.

«Pour le moment, mes aspirations seraient simplement de me mettre dans la meilleure position possible pour faire les choses que je veux, et gagner ou perdre, je serai heureux si je donne tout ce que je veux.

