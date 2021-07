Après avoir grésillé dans un bikini bleu, Rubina Dilaik fait tomber la mâchoire avec sa dernière vidéo en maillot de bain jaune

La gagnante de » Bigg Boss 14 » Rubina Dilaik est une actrice talentueuse et magnifique, mais avec ses récents messages, elle s’est révélée extrêmement chaude et sexy également. Après avoir grésillé dans un bikini bleu, Rubina a maintenant partagé une vidéo digne d’elle en maillot de bain jaune.

Dans le montage, la première vidéo montre Rubina en train de prendre une pose sensuelle alors qu’elle se tient jusqu’aux cuisses dans la piscine. Ses joues touffues et ses cheveux ombrés ajoutent une touche rafraîchissante à la vidéo. Dans le plan suivant, on peut voir Rubina tremper et poser à l’intérieur de la piscine alors qu’elle retourne ses cheveux mouillés.

Rubina a sous-titré la photo avec une goutte d’eau. Son concurrent de » Bigg Boss 14 « , Rahul Mahajan, a laissé tomber des emojis de feu et un emoji amoureux dans les commentaires. « Wow », a-t-il écrit.

Les fans de Rubina se sont rendus dans les sections de commentaires et l’ont comblée d’un immense amour et de louanges. « o my God Rubi di ur hot », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, « Ufff pari Rubi. » Un troisième utilisateur a écrit: « Tu es si belle », tandis qu’un quatrième a commenté: « Je suis désolé, préparez-nous simplement à ces choses parce que nos cœurs sont faibles pour vous. » Un fan a même comparé Rubina à l’actrice Urvashi Rautela.

Il y a quelques jours, Rubina avait partagé une photo époustouflante d’elle dans un bikini bleu ciel qui a mis Internet dans le vertige. Sur la photo, Rubina affichait ses courbes en entrant dans la piscine. La photo franche a été cliquée par son mari, Abhinav Shukla. « Envie de vacances, d’une plage et d’autres. »

Rubina a récemment retrouvé son mari, Abhinav Shukla, qui était en quarantaine après son retour du Cap où il tournait pour la prochaine émission de téléréalité basée sur les cascades «Khatron Ke Khiladi 11».

Rubina a partagé une vidéo lovey-dovey sur son Instagram pour exprimer à quel point son cher mari lui manquait. Dans la vidéo, Rubina est vue en train de synchroniser les lèvres avec le morceau romantique « O mere dil ke chaen » alors qu’elle se blottit avec son mari Abhinav Kohli. Dans la vidéo, alors que Rubina continue de synchroniser les lèvres et d’exprimer son bonheur d’être avec Abhinav, on voit cette dernière rougir et essayer de mettre fin à l’enregistrement. Aww… tellement romantique, n’est-ce pas ?

Le couple est même parti pour la ville natale d’Abhinav au Pendjab pour passer du temps avec sa famille.