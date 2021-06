Après avoir grésillé dans des pantalons chauds, la vidéo de plage de la star de ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, Nidhi Bhanushali, devient VIRALE

On ne peut nier que parfois les téléspectateurs tissent un lien sans fin avec certains acteurs et restent leurs fans et leurs followers malgré que les stars quittent même la profession temporairement ou définitivement. On peut dire que le lien est plus fort dans le cas d’enfants acteurs que le public regarde grandir tout au long de leur parcours d’artistes en herbe.

La même chose a été le cas avec plusieurs artistes de la sitcom populaire « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah » et l’une des rares stars qui ont forgé une place spéciale dans le cœur des téléspectateurs est Nidhi Bhanushali alias Sonu Bhide de « TMKOC ».

Son grand nombre de fans sur les réseaux sociaux est la preuve que Nidhi est toujours aimée des masses et que les fans veulent tout savoir sur elle. Actuellement, la diva qui a quitté ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’ en 2019 pour poursuivre ses études, mène un style de vie hippie, fait des randonnées, campe et séjourne dans des endroits ordinaires tout en découvrant de nouveaux endroits et en interagissant avec de nouvelles personnes.

La récente vidéo dans laquelle elle donne un aperçu de sa vie au bord d’une plage a attiré l’attention des internautes et devient virale.

« Des nuances de coucher de soleil. Les couchers de soleil pendant la mousson sont d’un tout autre genre de beauté. Le soleil se cache derrière les nuages ​​bien avant l’heure de se coucher et le ciel se remplit d’un million de jolies couleurs jusqu’à ce qu’il fasse noir. #gadaboutpilgrims », Nidhi a écrit comme légende.

Regardez la vidéo ici :

Plus tôt, dans une vidéo séparée, Nidhi avait partagé des clips de sa vie à la plage tout en montrant comment elle cuisinait des aliments avec le strict minimum sur une cuisinière placée sur des rochers.

Jetez un oeil ici :

Ce n’est pas la première fois que la vidéo de Nidhi devient virale sur le Web. Plus tôt également, plusieurs de ses vidéos ont pris d’assaut Internet, en particulier celle dans laquelle elle a été vue exhibant ses courbes en bikini tout en se baignant dans un étang au milieu d’une jungle.

Regarde:

Pour les non-versés, après que Nidhi ait quitté ‘TMKOC’, elle a été remplacée par Palak Sidhwani.