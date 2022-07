Après avoir glissé ensemble dans la piscine, Vicky Kaushal, Katrina Kaif, Kabir Khan et d’autres font de la tyrolienne ; les fans les appellent “la meilleure équipe” [Watch Video]

Katrina Kaif a fêté ses 39 ans le 16 juillet. L’actrice accompagnée de son mari Vicky Kaushal s’est envolée pour les Maldives pour célébrer sa journée spéciale. Le couple est accompagné de ses amis et de sa famille. Katrina, Vicky, Sunny Kaushal, Sharvari Wagh, Kabir Khan, Mini Mathur, Anand Tiwari et Isabelle Kaif passent du bon temps ensemble aux Maldives. Vicky et Katrina ont partagé de magnifiques photos et vidéos sur Instagram. Récemment, Kat a partagé une vidéo dans laquelle ils glissent tous ensemble dans une piscine.

Maintenant, Vicky a partagé une vidéo dans laquelle tout le monde fait de la tyrolienne. L’acteur a sous-titré la vidéo comme suit : “La meilleure partie de la vie !” Eh bien, les fans de Vicky et Katrina adorent leurs photos et vidéos.

Un fan a commenté la vidéo de la tyrolienne, “Best Squad”. Un autre fan a écrit : “Mes personnes préférées”. Un autre fan a commenté: “Oh wooow j’adore.” Découvrez la vidéo et les photos de Katrina et Vicky ci-dessous

Eh bien, il a été rapporté que Katrina et Vicky attendaient leur premier enfant, et elles partageront cette bonne nouvelle avec leurs fans le jour de l’anniversaire de l’actrice. Mais cela ne s’est pas produit, et nous devons dire qu’en ce moment, le couple profite simplement de ses vacances avec des amis.

En parlant de leurs films, Katrina Kaif sera vue dans des films comme Phone Bhoot, Tiger 3 et Merry Christmas. Alors que Phone Bhoot et Merry Christmas devraient sortir cette année, Tiger 3 sortira sur les grands écrans à l’Aïd 2022. Pendant ce temps, Vicky Kaushal a Govinda Naam Mera, Sam Bahadur, le prochain de Laxman Utekar et le prochain d’Anand Tiwari.