Après avoir gagné sur Internet avec son interprétation du divorce Aamir Khan-Kiran Rao, Urvashi Rautela étourdit en top court sexy et lehenga

La star de Bollywood Urvashi Rautela est connue pour ses choix de mode élégants et tendance. L’actrice a souvent fait la une des journaux pour ses looks de tueur, qu’il s’agisse de robes élégantes, de tenues traditionnelles ou d’une tenue fusion. Il est indéniable qu’Urvashi Rautela peut porter certaines des tenues les plus à la mode avec la plus grande grâce.

Lundi, Urvashi Rautela a mis en ligne une série de photos sur son compte Instagram dans lesquelles elle porte un lehenga à motif similaire qu’elle portait lors du mariage de la chanteuse Neha Kakkar l’année dernière. Le lehenga de l’actrice est conçu par Reynu Taandon et est de couleur lilas avec un travail doré riche et artistique avec un latkhan doré associé à un chemisier à col croisé en satin lilas métallisé. Sa dupatta aux riches bordures complète sûrement le lehenga. Elle a complété son look avec des boucles d’oreilles, des bracelets et des bagues élégants conçus par Shobha Shringar Jewellers.

Jetez un œil aux images ici :

Le lehenga d’Urvashi Rautela dans le même motif qu’elle portait au mariage de Neha Kakkar était de couleur vert olive et avait un travail doré dessus.

Pendant ce temps, Urvashi a fait des nouvelles pour son point de vue sur l’annonce du divorce d’Aamir Khan-Kiran Rao.

Pour les inconnus, la superstar de Bollywood Aamir Khan et le producteur Kiran Rao ont annoncé le 3 juillet leur divorce après 15 ans de mariage. La nouvelle de leur divorce a été un choc pour l’industrie cinématographique ainsi que pour leurs fans. De nombreuses célébrités et visages connus ont donné leur avis à ce sujet. Cependant, c’est la prise de vue d’Urvashi qui a gagné Internet.

Récemment, lorsqu’on a demandé à Urvashi Rautela de donner son avis sur cette question, elle a répondu qu’elle ne dirait rien à ce sujet car il s’agissait de la vie personnelle d’Aamir et Kiran et qu’elle ne voulait interrompre la vie privée de personne. Les internautes ont apprécié la façon dont Urvashi respectait leur vie personnelle et n’ont fait aucun commentaire à ce sujet, contrairement à quelques autres qui ont pesé sur la question.

Jetez un œil à la réponse d’Urvahi ici :

Côté travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul avec un film tamoul de science-fiction à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian, ​​et plus tard elle apparaîtra dans un thriller bilingue ‘ Black Rose’ avec le remake hindi de ‘Thirutu Payale 2’. L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson « Doob Gaye » face à Guru Randhawa et « Versace Baby » face à Mohamed Ramadan. Urvashi joue un rôle principal dans la série Web du studio Jio « Inspecteur Avinash » face à Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra et Poonam Mishra.