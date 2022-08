Après avoir fui la violence en Haïti, un ingénieur de données gagne désormais 130 000 $

Cette histoire fait partie de CNBC Make It’s Argent millénaire série, qui détaille comment les gens du monde entier gagnent, dépensent et économisent leur argent. Il y a près de 20 ans, la plupart des membres de la famille immédiate de Lenny Pyrrhus ont fui Haïti après que son oncle, un musicien populaire connu sous le nom de Ti Pierre, ait été tué lors d’une manifestation politique contre un gouvernement militaire répressif en 1991. “Tous les enfants de ma grand-mère, un par un, ont obtenu leur citoyenneté et ont amené leur famille au [U.S.]”, a déclaré le joueur de 26 ans à CNBC Make It. “C’est ainsi que nous nous sommes établis ici en Amérique.”

La tante et les grands-parents de Pyrrhus étaient déjà installés dans le New Jersey lorsqu’il est arrivé avec son père en 2000, alors que Pyrrhus avait quatre ans. Sa sœur a suivi en 2003, alors qu’elle avait trois ans. Cependant, dans le monde post-11 septembre, les restrictions à l’immigration signifiaient que Pyrrhus ne pouvait pas voir sa mère pendant encore 10 ans. “Ma famille a traversé tant de souffrances avant même ma naissance, et pour que j’aie eu ce genre d’opportunité en Amérique, j’ai essayé de comprendre comment en tirer le meilleur parti”, dit-il. Pour Pyrrhus, cela signifiait profiter des opportunités éducatives offertes aux États-Unis, où son talent pour les mathématiques a mené à une carrière réussie. Aujourd’hui, il gagne 130 000 $ en tant que développeur d’infrastructures pour JP Morgan Chase à Philadelphie.

Comment il dépense son argent

Voici comment Pyrrhus a dépensé son argent en mai 2022.

120 $ pour le Wi-Fi, le chauffage et l’électricité Abonnements : 49 $ pour Amazon, Apple Music, Audible, Hulu et Patreon Lui coûtant près de 3 000 $ par mois, la plus grande extravagance de Pyrrhus est son budget alimentaire, en particulier manger au restaurant. “J’ai définitivement dépensé un peu trop le mois dernier pour sortir avec des amis”, dit-il. “Mais cela en valait la peine.” Cela dit, Pyrrhus a essayé de réduire ses sorties au restaurant, ce qui, selon lui, est “lié à 100%” à son travail et à son emploi du temps scolaire qui occupent la majeure partie de sa journée. Mais c’est aussi le moyen le plus simple pour lui de se détendre et de socialiser avec des amis. Une autre grosse dépense est sa voiture, une Mercedes-Benz Classe C d’occasion qu’il a achetée en 2022 pour 26 000 $ sans acompte. Il a acheté la voiture en partie parce que le nom de sa grand-mère était Mercedes, et ils avaient plaisanté sur le fait qu’il avait obtenu une voiture portant son nom quand Pyrrhus était plus jeune. Pyrrhus facture souvent les repas sur ses deux cartes de crédit, qui ont un solde impayé total de près de 7 000 $ combinés. Tout au long de la pandémie, Pyrrhus dit qu’il était plus concentré sur sa carrière que sur ses finances, il a donc laissé la dette de carte de crédit grimper. Mais le rembourser est une priorité; il paie actuellement environ 700 $ par mois pour le paiement de la dette sur les deux cartes. Pyrrhus consacre également environ 200 $ par mois à ses 30 109 $ de prêts étudiants fédéraux, malgré la pause sur les paiements et les intérêts. Les frais de scolarité pour le reste de sa maîtrise seront remboursés par JP Morgan Chase.

Trouver une identité par l’éducation

Pyrrhus s’est senti “poussé dans un nouveau monde” lorsqu’il est arrivé aux États-Unis dans son enfance. Mais son père – journaliste et ancien doyen d’école en Haïti – et sa grand-mère l’ont encouragé à tirer le meilleur parti de ses opportunités éducatives. “Je sais que c’est vrai pour beaucoup d’immigrants, mais dans la culture haïtienne, ils donnent la priorité à l’éducation et à la compétitivité”, déclare Pyrrhus. Pyrrhus dit qu’il a eu la chance d’être inscrit dans une école qui n’a pas retenu les élèves immigrants en les plaçant dans des classes de rattrapage. “J’ai été placé dans les classes les plus avancées dès mon arrivée en Amérique.”

Ses professeurs l’ont également encouragé à poursuivre de nouvelles opportunités. Au lycée, il se souvient d’un enseignant qui lui avait dit : « Tu es vraiment bon en sciences et tu aimes vraiment résoudre des problèmes. Et tu trouves toujours des façons créatives de le faire. Peut-être devrais-tu faire de l’ingénierie ? [in college].” Pyrrhus a suivi ce conseil. En 2018, il a obtenu un baccalauréat en génie industriel du New Jersey Institute of Technology à Newark, New Jersey.

Découvrir sa passion

Pyrrhus a d’abord étudié le génie biomédical à l’université afin de pouvoir “aider les gens”, mais est passé à l’industrie après avoir réalisé qu’il voulait faire quelque chose de plus “pratique” et moins axé sur la recherche. En 2017, il a effectué un stage dans une usine de fabrication de semi-conducteurs. “Je travaillais entre les soudeurs et les ingénieurs informaticiens, alors j’ai été exposé à ce genre de travail dans un environnement de fabrication”, dit-il. Cette expérience l’a aidé à décrocher un emploi d’ingénieur en informatique chez Lockheed Martin en 2018, où il a travaillé sur des systèmes de contrôle d’armes, gagnant 69 000 $ par an. Dans ce rôle, Pyrrhus a développé un intérêt pour le cloud computing et le génie logiciel. “J’en suis tombé amoureux, même si je ne l’ai pas vraiment fait autant à l’école”, dit-il. “Un ingénieur logiciel doit non seulement être créatif, mais aussi comprendre le fonctionnement des opérations.”

