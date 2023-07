Après avoir fui la guerre pour Kelowna, une Ukrainienne dévoile une nouvelle boutique savoureuse et célèbre le Canada

Un an après avoir fui la guerre dans son pays d’origine, une femme ukrainienne ouvre un nouveau style de restaurant le jour de la fête du Canada pour célébrer sa nouvelle maison à Kelowna.

« Nous sommes très reconnaissants envers le Canada et pour l’opportunité de faire des affaires dans ce pays », a déclaré Tetiana Kopets, femme d’affaires et mère de famille ukrainienne.

Kopets a tout laissé derrière elle lorsqu’elle et sa famille ont été forcées de déménager et de chercher refuge contre l’invasion russe de l’Ukraine. Pendant les semaines de difficultés qui ont suivi leur déménagement précipité, Kopets a trouvé du réconfort et un sentiment de normalité en préparant des repas nourrissants pour ses enfants.

Kopets a expliqué que la nourriture rassemble les gens et qu’elle veut apporter la même joie aux gens de Kelowna.

La boutique vend des plats nourrissants, faits à la main, prêts à cuisiner et des desserts qui fonctionnent en portions individuelles, pour nourrir une famille ou pour divertir une maison pleine d’invités.

L’entreprise, appelée Ready to Cook, est une chaîne populaire en Europe sans franchises nord-américaines, à l’extérieur de la boutique de Kopets à Kelowna.

Tous les plats, des perogies au bortsch, en passant par les saucisses et les tartes, sont préparés sur place par des cuisiniers ukrainiens qui ont également été déplacés par la guerre dans leur pays d’origine.

Tous les plats sont préparés à la main avec des ingrédients frais et au magasin, les clients pourront regarder les chefs en action.

La nourriture est précuite et surgelée, donc au moment du repas, la nourriture n’a qu’à être réchauffée, ce qui prend environ 10 à 30 minutes, selon le plat.

Par exemple, le bortsch populaire de Kopets ne nécessite que de l’eau et 30 minutes pour passer du congélateur à un repas copieux.

Interrogée sur son plat préféré au menu, Kopets a déclaré que cela changeait tous les jours, mais que dernièrement, elle adorait les pérogies du désert aux myrtilles de l’Okanagan et les saucisses à la mozzarella.

Les gens auront l’occasion de goûter aux friandises lors de l’ouverture officielle de Ready to Cook le jour de la fête du Canada. La boutique est ouverte tous les jours à partir de 1h30. jusqu’à 16h30 le jour de la fête du Canada et tous les jours à partir de 8h30. jusqu’à 17h30 au mail District sur Bernard, au 595 Bernard Ave.

« J’espère que le Canada l’aime », a déclaré Kopets.

Pour plus d’informations et un menu complet, visitez Ready2cook.ca.

