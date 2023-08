Après avoir frappé la Corée du Sud avec des pluies et des vents, la tempête Khanun s’affaiblit en soufflant sur la Corée du Nord

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les vols et les trains ont repris et le courant a été en grande partie rétabli vendredi après qu’une tempête tropicale a soufflé sur la Corée du Sud, qui préparait un concert pop pour 40 000 scouts dont le Jamboree mondial a été perturbé par la météo.

Une grande partie des dégâts de Khanun a été concentrée dans les régions du sud et de l’est du pays, où plusieurs villes et villages ont vu 30 à 40 centimètres (12 à 16 pouces) de pluie. Des dizaines de maisons et de bâtiments ont été endommagés, des routes ont été fermées et au moins un mort a été signalé.

Khanun s’était affaibli au moment où il est arrivé dans la zone métropolitaine densément peuplée de Séoul jeudi soir, et il a soufflé sur la Corée du Nord tôt vendredi sous forme de dépression tropicale.

Les responsables sud-coréens ont levé une alerte nationale au sujet de la tempête et ont consacré une grande partie de leurs ressources administratives à organiser un concert de K-pop dans un stade de football de Séoul vendredi soir en guise de clôture du Jamboree scout mondial.

L’événement avait eu lieu dans un camping côtier avant que Khanun n’impose des efforts de relocalisation de masse pour loger les scouts dans des dortoirs universitaires, des centres de formation gouvernementaux et d’entreprise et des hôtels dans la grande région de Séoul et les zones voisines.

Aucun dégât majeur n’a été signalé à Séoul, où la pluie s’est poursuivie toute la matinée. Dans la ville portuaire voisine d’Incheon, les travailleurs ont répondu aux maisons inondées et aux murs effondrés.

Dans la ville de Daegu, dans le sud de l’intérieur des terres, un homme de 67 ans retrouvé près d’un ruisseau gonflé a ensuite été déclaré mort et les travailleurs cherchaient toujours une autre personne qui avait été entraînée dans un ruisseau alors qu’elle utilisait un fauteuil roulant.

Dans la province de Gangwon, une région montagneuse de la côte est qui a été inondée de certaines des pluies les plus fortes de Khanun, les secouristes des villes balnéaires de Gangneung et Sokcho ont pataugé dans des rivières d’eau brune jusqu’aux cuisses couvrant ce qui était autrefois des rues.

Près de 16 000 personnes, principalement dans les régions du sud, avaient été contraintes d’évacuer la tempête mais environ 9 700 sont rentrées chez elles vendredi, selon le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.

La tempête a endommagé ou détruit au moins 64 routes et endommagé environ 50 maisons et bâtiments. L’électricité a été rétablie dans la plupart des 46 484 foyers privés d’électricité, a indiqué le ministère.

Les autorités continuaient de restreindre l’accès à près de 700 autoroutes alors que la pluie continuait de tomber, mais il n’y a eu aucune annulation de vols commerciaux prévus vendredi.

Les médias d’État nord-coréens n’ont eu aucun rapport immédiat sur les dommages causés par la tempête. Les médias d’État ont précédemment décrit les efforts déployés à l’échelle nationale pour renforcer la surveillance des routes, des voies ferrées, des ponts et des côtes, et pour prendre des mesures pour protéger les machines d’usine et les cultures.

