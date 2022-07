Après avoir franchi l’obstacle, PV Sindhu attend avec impatience les défis à venir

Une PV Sindhu «soulagée» espère continuer sa riche veine de forme lors des événements à venir, y compris les Jeux du Commonwealth de Birmingham, après avoir remporté le titre de l’Open de Singapour dimanche.

Sindhu a réussi à rester forte dans les moments clés pour l’emporter 21-9, 11-21, 21-15 sur Wang Zhi Yi, 22 ans, médaillée d’or en titre des Championnats d’Asie, lors de l’affrontement au sommet pour remporter son troisième titre du saison.

“Au cours des deux derniers tournois, il y a eu des matchs acharnés, et perdre en quarts de finale et en demi-finale était un peu bouleversant, mais chaque match comptait et j’ai finalement pu l’obtenir”, a déclaré Sindhu aux journalistes après la victoire.

“Je suis très heureux car après un long moment à venir ici à Singapour et gagner cela, cela signifie beaucoup pour moi. J’ai finalement franchi ce niveau, j’ai remporté la victoire maintenant et j’espère que le même rythme se poursuivra pour le reste des tournois et que je réussirai lors de l’événement à venir.

Vivre dans une valise est la norme pour les athlètes internationaux et Sindhu a admis qu’il n’y avait pas de temps pour célébrer alors qu’elle se concentrait sur les Jeux du Commonwealth à partir du 28 juillet.

« Je n’ai qu’une semaine après que nous repartions pour les Jeux du Commonwealth. Peut-être que je peux prendre un jour de congé et passer du temps avec ma famille », a-t-elle déclaré.

“Cela a été une longue tournée pour moi, il y a eu l’Indonésie, la Malaisie pendant deux semaines, et maintenant Singapour. Il est donc temps de rentrer à la maison et de se détendre un peu, puis de reprendre l’entraînement, mais je vais certainement profiter de cette victoire, cela signifie beaucoup », a-t-elle ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si le titre de l’Open de Singapour était de bon augure pour les Jeux du Commonwealth et les Championnats du monde, Sindhu a répondu : “Oui, ça l’est. Je voulais avoir plus de succès (rires). En ce moment, il est temps d’aller se détendre et de se concentrer ensuite sur les Jeux du Commonwealth et d’espérer y remporter une médaille. “Suivant cela, nous avons les championnats du monde et l’Open du Japon, bien sûr, espérons une médaille là-dedans aussi. Je dois être en forme physiquement et mentalement. Mon entraîneur de force et de conditionnement, Srikanth, est là avec moi, donc ça devrait aller.

Sindhu, qui a déjà une médaille d’argent et une de bronze en plus de la médaille d’or par équipe des Jeux du Commonwealth, sera cette fois favorite pour remporter la médaille d’or.

Parlant de l’événement de Birmingham, Sindhu a déclaré: «Ce sera un événement par équipe. Nous devons nous donner à 100 % et être à 100 %. En tant qu’équipe, nous devons travailler (dans ce sens) et après cela, il y a un événement individuel. J’espère donner le meilleur de moi-même, ça ne va pas être facile, il y a de bons joueurs. Espérons donc autant de médailles que possible.

La finale a été une affaire délicate alors que Sindhu s’est remis d’un marasme en milieu de match pour déjouer le Chinois Wang Zhi Yi.

“C’était un bon match. Après avoir remporté le premier match, j’ai donné des points en continu depuis le début du second, donc c’était vraiment difficile de rattraper mon retard. Mais au troisième match, c’était 9-11 et c’était une phase cruciale, où je devais conserver l’avance », a-t-elle déclaré. Parler de son adversaire », a déclaré Sindhu.

“Elle a bien joué. Je la joue pour la deuxième fois. Je n’espérais pas que ce sera facile, je savais que ce serait un long match, de longs échanges.

