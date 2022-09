Après avoir forcé le chiffre d’affaires dans la zone des buts, Morris s’éloigne de La Salle-Pérou – Shaw Local

PÉROU – Face au deuxième et au but de la ligne des 6 verges lors de l’entraînement d’ouverture de la seconde mi-temps, le quart-arrière de La Salle-Pérou Brendab Boudreau a lancé à Mason Lynch.

Lynch a été touché et a laissé tomber le ballon en tombant, mais son coéquipier Ty Terzick l’a ramassé près du 3 et a couru vers la zone des buts.

Il a également tâtonné, mais cette fois, Morris senior, Gage Phillips, l’a récupéré dans la zone des buts.

Au lieu que les Cavaliers marquent pour tirer dans un touché, Morris a pris possession et dominé le reste du match pour se retirer pour une victoire de 49-7 dans un match de la division blanche de la conférence Kishwaukee River / Interstate 8 au stade Howard Fellows.

“C’est énorme”, a déclaré l’entraîneur de Morris, Alan Thorson. «C’était probablement le pire que nous jouions dans le match, en sortant et en leur donnant 30 verges de pénalités (sur le premier entraînement). J’étais très mécontent de cela, mais au cours de la saison, nous avons eu des moments comme celui-là où nous avons eu de gros revirements dans la zone rouge ou de gros quatrièmes arrêts. Cette défense ne lâche pas. Ils vont continuer à jouer. Je pense que c’était une autre pièce qui montrait leur caractère.

Suite au chiffre d’affaires dans la zone des buts, Morris a maintenu LP à trois trois-and-outs et a forcé un échappé.

Pendant ce temps, Morris a marqué sur une passe de 52 verges de Carter Button à AJ Zweeres, une course de 26 verges par Ashton Yard, une course de 33 verges par Zweeres lors du premier jeu après que LP ait perdu un échappé et une course de 2 verges par Jacob Swartz avec les sous-marins pour démarrer le chronomètre avec 3:21 à faire.

“Je pense que cela dépend en grande partie de notre conditionnement”, a déclaré Thorson à propos de ce qui a permis à Morris de s’éloigner. « Cela se résume à la salle de musculation et à la façon dont nos enfants se préparent pour les matchs. Je pense que nous épuisons les équipes. Nous prêchons toujours en jouant quatre quarts et je pense que cela s’est montré ce soir.

L’entraîneur du LP, Jose Medina, a soutenu que Terzick était à la ligne de 1 mètre, mais les officiels en ont décidé autrement.

C’était l’un des nombreux gros appels qui sont allés contre les Cavs, y compris une interférence de passe qui a anéanti une interception au premier quart et une pénalité de collier de cheval sur un entraînement de 12 jeux par Morris qui s’est terminé par un TD de 2 verges couru par Yard avec 56,9 secondes à faire en première mi-temps pour donner à Morris une avance de 21-7.

“Cela aurait pu être un match différent (si nous avions marqué là-bas)”, a déclaré Medina à propos du chiffre d’affaires dans la zone des buts. «Cela les met peut-être un peu dans les cordes. Si nous avions mis des points au tableau là-bas, cela aurait pu changer un peu le jeu, mais nous ne l’avons pas fait et cela n’a pas marché dans notre sens.

«Nous avons eu quelques jeux qui nous ont été rappelés. Cette interférence de passe (sur l’interception), je ne pensais pas que c’était une interférence de passe, mais les arbitres ont fait l’appel, donc vous devez vous regrouper et passer au jeu suivant. Chapeau à eux. Ils sont n ° 1 pour une raison. Ils sont gros à l’avant et ils courent le ballon fort. Nous nous sommes battus, mais cela ne nous est pas tombé dessus.

Morris a pris une avance rapide de 14-0 derrière Yard, qui a marqué sur des courses de 28 verges et une verge sur les deux premiers entraînements du match.

Yard a terminé avec 158 verges et quatre touchés en 24 courses pour mener un match au sol Morris qui s’est terminé avec 245 verges et six touchés.

“Nous avons eu un match solide en attaque”, a déclaré Yard. « Tout le mérite revient à la ligne. Ils envoyaient tous leurs soutiens. Il y en avait sept sur probablement six à chaque jeu et nous obtenions toujours les tireurs et les trous ouverts.

Button a complété 9 des 13 passes pour 113 verges et un touché, tandis que Zweeres a terminé avec sept attrapés pour 87 verges et un TD et 37 verges au sol et un TD sur trois tentatives.

Morris a limité LP (3-2, 1-1 KR / I8 White) à 124 verges au sol. Le seul TD de L-P est venu sur une passe d’action de jeu de Boudreau à Gage Starkey pour un score de 38 verges avec 17,4 secondes à faire au premier quart pour porter le score à 14-7.

“Nous avons continué à leur envoyer les bailleurs de fonds”, a déclaré Yard. «Nous avons fait beaucoup de cascades en ligne. Nous l’avons pratiqué toute la semaine. Nous sommes passés à un front de six hommes, ce qui a fait le travail.

Morris devient éligible aux séries éliminatoires à 5-0 au total et 3-0 dans la ligue.

“C’est génial, mais nous savions que ça allait arriver”, a déclaré Yard. «Nous ne sommes pas vraiment concentrés sur une fiche de 5-0 et sur les séries éliminatoires. Nous nous concentrons sur l’obtention d’un titre d’État.