Après avoir «  fait pipi dans une bouteille  », les médias révèlent les commandes INTRUSIVES d’Amazon aux conducteurs à un «  niveau acceptable  » de toilettage personnel

Qu’il s’agisse de dicter l’état de leurs cheveux, de leurs ongles et de leurs dents au dépistage aléatoire des drogues, les règles divulguées d’Amazon pour les conducteurs montrent à quel point le géant du commerce électronique – déjà réticent à ses pratiques de travail – surveille sa force de livraison.

Conformément aux politiques de l’entreprise régissant les partenaires de service de livraison (DSP) – petites entreprises indépendantes engagées pour transporter des colis Amazon – la société s’attendrait à ce que les chauffeurs adhèrent à un ensemble de règles strictes, y compris le maintien d’un « Niveau acceptable » de soins personnels.

Cela comprend mais est « Ne se limite pas à la prévention de l’haleine ou des odeurs corporelles désagréables, du parfum ou de l’eau de Cologne modeste et au nettoyage des dents, du visage / des oreilles, des ongles et des cheveux, » selon un document interne, revu par Bloomberg. Le média a également accédé à un contrat récent par lequel Amazon peut « unilatéralement » changer ses politiques, que les DSP doivent suivre sans conteste.

Les règles mises à jour interdisent également aux conducteurs de « obscène » publications sur les réseaux sociaux; imposer des programmes de formation approuvés par l’entreprise; leur demander de suivre les instructions de l’application de livraison d’Amazon et de se soumettre à des tests de dépistage de drogues chaque fois que les représentants de l’entreprise le leur demandent.





Aussi sur rt.com

Amazon accusé de « gaslighting » après avoir insisté sur les informations selon lesquelles des employés contraints d’uriner dans des bouteilles « sont faux »







Comme indiqué précédemment, les conducteurs sont également tenus de consentir à être surveillés par les caméras de surveillance alimentées par l’IA en permanence de la société.

En outre, les entreprises exploitant les fourgonnettes bleues d’Amazon doivent permettre des inspections physiques de leurs locaux et de toute information souhaitée par le détaillant, y compris les géolocalisations, la vitesse et les déplacements des conducteurs – jusqu’à trois ans après la fin de la relation.

Il n’y a aucune restriction sur la façon dont il peut utiliser ces données – utilisées en partie pour évaluer les performances d’un DSP sur des mesures telles que la rétention des employés et les livraisons réussies, qui déterminent les primes et les licenciements. Les DSP doivent également instituer «Emploi à volonté» politiques, laissant la sécurité de l’emploi à la discrétion de la direction.

Dans sa dernière lettre aux actionnaires en tant que PDG le mois dernier, Jeff Bezos a admis qu’Amazon devait «Faire un meilleur travail pour nos employés» après avoir signalé qu’ils avaient été traités comme «Robots». Pour répondre aux préoccupations sur les conditions de travail, il a déclaré que l’entreprise déploierait une technologie en utilisant «Algorithmes sophistiqués» cette année.

Les DSP doivent également «Défendre et indemniser» l’entreprise dans des situations impliquant des actes de ses conducteurs, y compris des cas impliquant «Mort ou blessure». Amazon n’emploie pas directement les pilotes DSP, qui doivent signer des accords de non-divulgation. Cela le protège de tous les coûts et responsabilités liés au travail.





Aussi sur rt.com

Amazon remporte la bataille syndicale alors que les employés et les organisateurs crient au scandale







Bien que le contrat stipule que les litiges doivent être soumis à des audiences d’arbitrage, les chauffeurs ont poursuivi Amazon en justice, cherchant à tenir l’entreprise responsable des retenues sur les salaires. Les victimes de collisions liées aux transports ont également poursuivi Amazon pour leurs blessures.

En mars, la société a réglé un recours collectif intenté par des employés du DSP de la région de Seattle pour des pauses manquées et des heures supplémentaires non payées pour 8,2 millions de dollars sans reconnaissance de culpabilité. Le même mois, le commissaire du travail de Californie a infligé une amende à Amazon et à un DSP de 6,4 millions de dollars pour vol de salaire.

En 2019, trois sénateurs américains ont demandé à Amazon de révéler ses activités sous contrat – la société a déclaré qu’elle disposait de plus de 1300 DSP en Amérique du Nord et en Europe, employant quelque 85000 personnes – affirmant que ses tactiques de pression conduisaient à une conduite dangereuse avec des conséquences mortelles.

Plus tôt cette année, les sénateurs ont contacté le PDG sortant Jeff Bezos pour lui faire part de ses préoccupations concernant l’installation de la surveillance par caméra dans les véhicules de transport, ce qui pourrait «Exercent une pression dangereuse sur les conducteurs et enfreignent le droit à la vie privée des individus.» Amazon affirme que les caméras ont amélioré les performances de sécurité des conducteurs.

Après que des rapports aient été publiés en mars sur le mauvais traitement des travailleurs, y compris le manque de pauses dans les toilettes, la société a organisé une répression sur les réseaux sociaux, demandant à un législateur: «Tu ne crois pas vraiment au truc de pipi dans les bouteilles, n’est-ce pas?

1/2 Vous ne croyez pas vraiment au truc de pipi dans les bouteilles, n’est-ce pas? Si c’était vrai, personne ne travaillerait pour nous. La vérité est que nous avons plus d’un million d’employés incroyables dans le monde qui sont fiers de ce qu’ils font, et qui bénéficient de bons salaires et de soins de santé dès le premier jour. – Amazon News (@amazonnews) 25 mars 2021

Après que plusieurs conducteurs aient répondu qu’ils devaient se soulager à l’arrière des fourgonnettes, Amazon a fait marche arrière et s’est excusé, affirmant le tweet. «N’a pas envisagé notre importante population de conducteurs.»

L’entreprise a également mené une enquête demandant à ses chauffeurs s’ils étaient «Capable de trouver des toilettes» sur leurs itinéraires de livraison, mais les répondants ont déclaré que cela ne résolvait pas le problème principal de savoir s’ils avaient suffisamment de temps pour le faire.

Dans un e-mail à Bloomberg, la porte-parole d’Amazon Rena Lunak a déclaré que «La suggestion qu’Amazon cherche à échapper à la responsabilité des chauffeurs-livreurs est fausse.»

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!