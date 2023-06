Après avoir fait face à un contrecoup, l’écrivain d’Adipurush dit "Révisera les dialogues"

Adipurush Le dialoguiste Manoj Muntashir Shukla a déclaré dimanche que les réalisateurs du film épique mythologique avaient décidé de « réviser certains des dialogues », après que la vedette de Prabhas ait été vivement critiquée pour son langage piéton.

Manoj Muntashir Shukla, qui a écrit les dialogues et les chansons en hindi du récit du Ramayana, a déclaré que les lignes modifiées seront ajoutées au film d’ici cette semaine.

« …Pour moi, il n’y a rien de plus grand que vos sentiments. Je peux donner d’innombrables arguments en faveur de mes dialogues, mais cela n’atténuera pas votre douleur. Moi et le producteur-réalisateur du film avons décidé de réviser certains de les dialogues qui vous font mal et ils seront ajoutés au film cette semaine », a déclaré Shukla dans un communiqué partagé sur son compte Twitter officiel.

Adipurushqui est sorti vendredi dans tout le pays en hindi, télougou, kannada, malayalam et tamoul, met en vedette Prabhas dans Raghav (Ram), Kriti Sanon dans Janaki (Sita) et Saif Ali Khan dans Lankesh (Raavan).

Réalisé par Om Raut et produit par T-Series, saga multilingue à gros budget Adipurush a été critiqué sur les réseaux sociaux pour ses faibles effets visuels et ses dialogues familiers, avec Shukla sous le feu des dialogues de Lord Hanuman dans la séquence « Lanka Dahan », entre autres.

De nombreux téléspectateurs et chefs de partis politiques ont souligné le langage trop simplifié utilisé par les personnages, en particulier Bajrang (Hanuman) joué par Devdatta Nage.

Dans sa déclaration, qu’il a écrite en hindi, Shukla a déclaré qu’il était possible que dans un film de trois heures, il ait écrit « quelque chose de différent de votre imagination pendant 3 minutes », mais les téléspectateurs ne devraient pas se dépêcher de le qualifier de Sanatan drohi.

« La première leçon que l’on peut apprendre de Ramkatha est de respecter chaque émotion. Ce qui est bien ou mal change avec le temps, mais le sentiment est constant.

« J’ai écrit plus de 4 000 lignes de dialogues dans Adipurush, certains sentiments ont été blessés sur cinq de ces lignes. Dans ces centaines de lignes, où Shri Ram a été glorifié, la chasteté de Maa Sita a été décrite, j’espérais recevoir des éloges pour eux, ce que je ne sais pas pourquoi je n’ai pas obtenu », a-t-il ajouté.

L’auteur-parolier, qui a remporté le National Film Award des meilleures paroles de Saïnaa déclaré qu’il n’avait rien à redire sur le public.

« Si nous nous dressons les uns contre les autres, Sanatan perdra. Nous avons fait Adipurush pour Sanatan Seva, c’est un film que vous regardez en grand nombre et je pense que vous le regarderez également à l’avenir », a-t-il ajouté.

Plus tard, T-Series a déclaré que l’équipe avait décidé d’apporter des modifications aux dialogues de Adipurush afin de valoriser « l’apport du public ».

« Adipurush recueille une réponse écrasante à travers le monde et conquiert le cœur des publics de tous âges. Faisant de ce spectacle visuel une expérience cinématographique mémorable, l’équipe décide d’apporter des modifications aux dialogues du film – Valorisant l’apport du public et du public », a déclaré la bannière dans un communiqué séparé.

Les réalisateurs revisitent lesdits dialogues, s’assurant de résonner avec l’essence même du film et la même chose se reflétera dans les salles dans les prochains jours, a déclaré T-Series.

« Cette décision témoigne du fait que malgré des collectes imparables au Box Office, l’équipe est engagée et rien n’est au-delà des sentiments de son public et de l’harmonie au sens large », a ajouté la maison de production.

Monté sur un budget déclaré de Rs 500 crore, Adipurush a levé Rs 240 crore en deux jours, selon les fabricants.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)