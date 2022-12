Après avoir fait exploser l’aide militaire américaine à Taïwan, la Chine commence des exercices militaires autour de l’île qu’elle prétend

La Chine a lancé dimanche des exercices navals et aériens autour de Taïwan, un jour après que des responsables à Pékin ont critiqué l’administration Biden pour une facture de défense de 858 milliards de dollars qui autorisait une aide supplémentaire à la sécurité pour l’île autonome revendiquée par la Chine.

La Chine a imputé l’augmentation des tensions qui a déclenché les exercices aériens et navals à “l’escalade des provocations” des États-Unis opérant en collusion avec Taïwan.

“Les troupes du (Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL)) prendront toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale”, a déclaré dimanche le colonel principal de l’armée Shi Yi, porte-parole du Commandement du théâtre oriental de l’APL.

Le colonel Shi a noté que les actions entreprises par Pékin étaient une “réponse ferme” aux actions des États-Unis et de Taïwan, qui, selon lui, travaillent en collusion avec Washington.

Des responsables taïwanais ont déclaré que les exercices montraient que Pékin détruisait tout espoir de paix régionale tout en tentant d’intimider le peuple taïwanais.

Les actions de la Chine « mettent une fois de plus en évidence sa mentalité de résoudre les différends par la force et de détruire la paix et la stabilité régionales », a déclaré le ministère taïwanais de la Défense, selon l’agence de presse Reuters.

Des responsables à Pékin ont déclaré cette semaine que la question de la souveraineté de Taiwan est une affaire intérieure de la Chine. Un porte-parole militaire de haut rang a déclaré que les États-Unis n’avaient pas le droit de s’immiscer dans la question.

“Les États-Unis ont constamment évincé et déformé le principe d’une seule Chine, vendant fréquemment des armes à Taïwan, renforçant ses liens militaires avec Taïwan et concoctant des actes liés à Taïwan qui portent atteinte à la souveraineté de la Chine”, a déclaré le colonel principal Tan Kefei, un militaire chinois. porte-parole, a déclaré dans un communiqué.

“Ces mesures ne font que compromettre sérieusement la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et augmentent le risque d’affrontement sino-américain”, a déclaré le colonel Tan.

La visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan en août 2022 a provoqué des protestations de la part de la Chine, qui a rapidement ordonné des exercices militaires autour de l’île. Les responsables de l’administration Biden ont déclaré que la visite de Mme Pelosi n’était pas la première d’un président de la Chambre, un chef d’une branche indépendante du gouvernement.

La Maison Blanche a accusé Pékin d’avoir fabriqué une crise à partir de la visite.

«Rien dans cette visite n’a changé d’un iota la politique du gouvernement américain envers Taiwan ou la Chine. Nous continuons d’avoir une politique “Une Chine” et nous continuons de nous opposer à tout changement unilatéral du statu quo, qu’il provienne de la (République populaire de Chine) ou de Taïwan », a déclaré Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense pour la politique, a déclaré lors d’une conférence de presse au Pentagone peu après le voyage de l’orateur.

“Donc vraiment, la réaction de la Chine était complètement inutile”, a déclaré M. Kahl.