« Je plaisantais à propos du concours », a déclaré Negara. Au lieu de cela, les responsables du gouvernement local se tourneront vers la science pour enfin maîtriser l’incendie, alors qu’il continue de brûler sous une montagne de détritus près de la zone touristique populaire de Sanur, sur la côte sud-est de l’île. Negara a déclaré que Bali avait demandé à l’agence nationale indonésienne de réponse aux catastrophes d’utiliser la technologie de modification du temps – ou d’ensemencement de nuages ​​– pour provoquer artificiellement la pluie indispensable sur la région. « Parce que la technologie est là [in Jakarta], il sera évalué s’il peut être utilisé ou non à Bali. Il doit y avoir un certain niveau d’eau [dew] dans les airs avant que la technologie puisse être appliquée », a-t-il déclaré.

La détérioration de la qualité de l’air est un phénomène périodique en Indonésie pendant les périodes sèches, mais elle est généralement due aux incendies de forêt et de tourbe. À la fin du mois dernier, alors que le smog enveloppait certaines parties de la Malaisie voisine et brièvement Singapour, la question a fait l’objet d’une querelle diplomatique mineure. Panca Desti Hartami et ses enfants peuvent voir l’incendie depuis leur maison. Crédit: Amilia Rosa Le gouvernement malaisien a accusé la brume provenant de Sumatra et de Bornéo indonésiens d’avoir obstrué l’horizon de certaines villes frontalières – une affirmation rejetée par Jakarta. Alors que la fumée de l’incendie de la décharge s’est propagée à travers les lieux de villégiature de Bali comme Kuta et Seminyak au cours de la semaine dernière, les responsables de l’île affirment que cela n’a eu aucun impact sur le commerce touristique qui est enfin en plein essor après la pandémie.

Les visiteurs australiens à Bali ont dépassé le cap du million pour l’année ce mois-ci. « Nous n’avons reçu aucune plainte de touristes concernant l’incendie », a déclaré le maire adjoint de Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa. L’incendie de l’immense décharge de Suwung à Bali s’est révélé difficile à maîtriser. Crédit: Amilia Rosa « La plage de Sanur est la destination touristique la plus proche, mais comme le vent souffle dans une direction différente, elle n’a pas été affectée. La qualité de l’air est mauvaise à moins de 500 mètres de l’incendie. Malgré tout, alors que des centaines de pompiers, de policiers et de militaires s’efforcent de l’éteindre, la vie est devenue plus inconfortable pour les personnes à proximité.

Des expatriés australiens ont apporté leur aide en livrant des masques aux enfants d’une école proche de la décharge. Chargement Soixante squatteurs qui gagnent leur vie en ramassant les déchets des décharges ont été invités à quitter le site et à retourner dans leurs villages d’origine, situés pour la plupart sur l’île voisine de Java. D’autres doivent simplement attendre. « Nous vivons si près de la décharge, à quelques centaines de mètres [away] peut-être », a déclaré Panca Desti Hartami, 43 ans. « Je suis femme au foyer et… nous élevons des porcs. Lorsque l’incendie s’est déclaré, nous pouvions le voir depuis notre maison. «Maintenant, ce n’est plus que de la fumée. Cela va et vient avec le vent. J’ai quatre enfants, le plus jeune a trois ans et ils vont tous bien. Nous ne pouvions pas vraiment évacuer, où irions-nous ? Qui va s’occuper des cochons ?