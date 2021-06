Après avoir été sélectionné pour l’équipe mondiale du Bayern Munich, Shubho Paul veut rendre l’Inde fière

La I-League a souvent été surnommée une usine, produisant de futures stars, qui vont ensuite réaliser de bien plus grandes choses à l’avenir. La saison 2020-21 de la I-League semble avoir suscité un autre nouveau talent – ​​Shubho Paul.

Ses performances en championnat pour son club du Sudeva Delhi FC étaient si impressionnantes que le joueur de 17 ans a maintenant été sélectionné dans l’équipe mondiale (U-19) du FC Bayern Munich, une équipe triée sur le volet par FIFA World. Champion de la Coupe 1990 Klaus Augenthaler.

« C’est un moment très heureux pour moi et ma famille. C’est vraiment un sentiment incroyable », a déclaré Shubho à l’AIFF. « Nous avons eu une première saison décente en I-League, et la direction de notre club a envoyé certaines de mes vidéos de match, et tout à coup, j’ai été informé que j’avais été sélectionné par le Bayern Munich. »

« C’est comme un rêve, mais j’ai aussi une pensée au fond de mon esprit que je dois rendre ma nation fière, une fois que j’y vais », a-t-il poursuivi. «Je veux jouer de telle manière qu’ils devraient regarder mon jeu et penser qu’un bon joueur est sorti de l’Inde. En fin de compte, j’aimerais faire partie des équipes senior du Bayern Munich et de l’Inde. »

Alors que la sélection initiale de Shubho s’était faite sur la base de vidéos, les géants allemands avaient opté pour des séquences complètes de match, afin d’obtenir une meilleure analyse, a indiqué le jeune attaquant. Au début, un total de 100 joueurs du monde entier ont été sélectionnés pour la World Squad. Successivement, la liste a été réduite à 64, à 35 et enfin à 15, dont Shubho fait partie.

« Une fois que j’ai été sélectionné dans la liste des 100, nous avons eu différents types d’évaluation lors d’appels vidéo avec les entraîneurs du club. Puis finalement, quand ils ont annoncé la liste des 15 joueurs qui s’entraîneront et joueront en Allemagne, j’ai été surpris de voir mon nom là-bas », a souri Shubho.

Shubho se rendra désormais au Mexique, où l’équipe de 15 personnes se réunira et s’entraînera pendant 13 jours, avant de s’envoler pour l’Allemagne, où il s’entraînera avec l’équipe U-19 du Bayern Munich, et jouera des matchs contre des équipes locales, dont le Bayern Munich côté U-19.

L’attaquant de 17 ans est un produit du Sudeva Delhi FC, qui est devenu le premier club de la capitale à jouer dans la Hero I-League lors de la saison 2020-21. Tout en étant élevé dans l’académie du club, l’ailier avait également joué pour les équipes nationales juniors, où il a remporté le championnat SAFF U-15 en 2019, où il a marqué trois buts. Il a poursuivi avec une performance stellaire dans la campagne de qualification pour le championnat indien de l’AFC U-16, marquant deux buts en trois matches.

Parlant de ses années de formation, Shubho a rappelé comment son club et son pays ont contribué à nourrir son talent.

« Sudeva m’a beaucoup aidé. Je suis à l’académie depuis l’âge de 12 ans et j’y ai appris toutes les bases. Les propriétaires, Nos propriétaires de club m’ont été extrêmement utiles. Ils ont même joué un rôle actif dans l’envoi de ces vidéos au Bayern Munich », a déclaré Shubho.

Le jeune a ensuite attribué l’aspect tactique de son jeu à son ancien entraîneur de l’équipe nationale des moins de 16 ans, Bibiano Fernandes. « J’ai tellement appris de Bibiano monsieur. Le fait que je joue comme ailier aujourd’hui, et le fait que je puisse jouer à la fois sur l’aile gauche et sur l’aile droite, c’est grâce à lui. Il m’a appris les nuances de jouer sur les deux ailes, et je lui en serai éternellement reconnaissant », a-t-il poursuivi.

