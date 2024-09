Après avoir été mis sur le banc, Young des Panthers reste positif et promet d’être « meilleur »

CHARLOTTE, NC – Bryce Young a admis jeudi qu’il avait été surpris lorsque l’entraîneur des Carolina Panthers, Dave Canales, l’a mis sur le banc en faveur du vétéran Andy Dalton pour le match de dimanche contre les Raiders de Las Vegas.

« En tant que compétiteur, ce n’est évidemment pas comme ça que vous imaginez ce qui va se passer », a déclaré Young dans sa première interview depuis que la décision a été prise lundi. « Ce n’est pas quelque chose à laquelle je m’attendais nécessairement. Évidemment, ce n’était pas quelque chose qui était agréable à entendre.

« C’est à moi de les mettre dans cette situation. »

Young, 2-16 en tant que titulaire depuis que les Panthers (0-2) ont fait de lui le premier choix de la draft 2023, a assumé à plusieurs reprises la responsabilité de la décision de le mettre sur le banc le lendemain du jour où Canales a déclaré que Young serait titulaire contre les Raiders.

Il n’a jamais admis qu’il était fou, même si des sources proches de la situation ont affirmé qu’il l’était initialement.

Young a également évité les spéculations sur son avenir à Carolina, bien que Canales ait déclaré mercredi qu’il croyait toujours que l’ancienne star de l’Alabama pourrait être un quart-arrière de franchise dans la NFL.

« Je suis une personne qui vit au jour le jour », a déclaré Young. « J’en parle constamment. Les grandes lignes ne sont pas de mon ressort. Ce sont des questions d’organisation, pour les gens d’en haut. Je suis très reconnaissant de faire partie de l’équipe, de notre organisation. Je veux aider de toutes les manières possibles. »

Une source proche de Young a déclaré que le quart-arrière était « ouvert à tout » en ce qui concerne le fait de rester avec les Panthers jusqu’à la fin de son contrat de recrue ou d’être échangé à une autre équipe.

Canales a déclaré mercredi que l’échange de Young n’était « pas quelque chose que nous envisageons ».

Young a passé les deux derniers jours à diriger l’équipe de reconnaissance. Le coordinateur défensif Ejiro Evero a déclaré que Young, qui mesure 1,78 m et pèse 93 kg, a fait un excellent travail en jouant le rôle de Gardner Minshew, le quart-arrière des Raiders.

« Quand vous avez un gars qui peut se déplacer et faire des jeux en mouvement, et s’asseoir dans la poche et faire des lancers… il a fait beaucoup de bonnes choses à l’entraînement contre nous, et il nous rend certainement meilleurs », a déclaré Evero.

Young a déclaré que son objectif était d’aider l’équipe comme le personnel le juge bon.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait eu suffisamment de temps pour faire ses preuves après une saison de recrue, lorsque l’entraîneur-chef Frank Reich a été renvoyé après un début de saison 1-10 et seulement deux matchs après le début de sa deuxième saison sous la direction d’un entraîneur-chef de première année, Young a déclaré que c’était à d’autres de décider.

Mais en fin de compte, il a assumé la responsabilité de statistiques qui étaient historiquement mauvaises, notamment un QBR total de 9,1 cette saison, qui est parmi les pires de l’histoire de la ligue pour les matchs consécutifs.

« J’ai eu beaucoup de jeux l’an dernier et lors des deux premiers matchs », a déclaré Young. « La plupart du temps, chaque snap touchait mes mains et je n’en faisais pas assez. J’en assume la responsabilité. Il y a une longue liste de choses que j’aurais aimé améliorer et je vais continuer à travailler, à grandir, à m’améliorer et à m’améliorer.

« Tout le monde a ses circonstances. Si j’étais allé sur le terrain et que j’avais mieux joué et gagné des matchs… et qu’au bout du compte, tout cela m’était tombé dessus et que cela n’était pas arrivé… nous n’aurions pas cette conversation. »