Après avoir été le chef de file mondial en matière de réduction du méthane, le Canada fait face à de nouvelles normes strictes aux États-Unis et en Europe

Le Canada a été un chef de file mondial dans la réglementation des émissions de méthane de son secteur pétrolier et gazier, édictant des réglementations bien avant de nombreux autres grands émetteurs, mais il doit maintenant mettre à jour ces réglementations ou risquer de prendre du retard sur les États-Unis et l’Europe, selon les experts.

C’est une grande année pour l’action contre le méthane au Canada et à l’étranger, et le gouvernement fédéral prévoit de publier nouvelle réglementation sur le méthane cette année, cela réduirait davantage les émissions du puissant gaz à effet de serre des sites de production de pétrole et de gaz.

« Le méthane est l’une des grandes opportunités pour le Canada d’agir rapidement sur le climat, car le méthane est un gaz à effet de serre si puissant, et si nous arrêtons de l’ajouter à l’atmosphère, nous pouvons vraiment réduire la vitesse à laquelle nous réchauffons la planète, », a déclaré Tom Green, expert en politique climatique à la Fondation David Suzuki.

Intensité vs réduction

Mais la façon dont le Canada mesure le succès de la réduction du méthane ne correspond peut-être pas à celle d’autres pays. Le gouvernement fédéral s’est fixé comme objectif à court terme de réduire les émissions de méthane d’au moins 40 % sous les niveaux de 2012 d’ici 2025, et un objectif plus ambitieux de 75 % sous les niveaux de 2012 d’ici 2030.

En revanche, la réglementation américaine qui entrera en vigueur l’année prochaine et les normes de l’Union européenne (UE) en cours de négociation se concentrent sur un marqueur appelé intensité de méthane.

Le marqueur d’intensité du méthane mesure la proportion de méthane qui est perdue pendant la production (à cause des fuites et de l’évacuation des pièces d’équipement ou du pipeline, ou d’autres sources). L’intensité idéale de méthane serait de zéro, car ce méthane est à la fois précieux comme carburant et nocif pour l’environnement.

Le Parlement européen à Strasbourg, France. Les législateurs ont fait pression pour des normes strictes sur le méthane qui s’appliqueraient aux pays exportant leur gaz vers l’Europe. (Jean-François Badias/Associated Press)

« Je pense qu’il y a une importance de l’alignement dans l’objectif. Nous devons réduire le méthane dès que possible. C’est l’action climatique immédiate la plus importante et la plus puissante que nous puissions prendre », a déclaré Matthew Johnson, responsable du laboratoire de recherche sur l’énergie et les émissions à Université Carleton.

« Et les pays et les juridictions du monde entier le reconnaissent. »

S’aligner sur d’autres pays

Les Etats Unis a fixé un objectif d’intensité de méthane de 0,2 %, ce qui signifie que seulement 0,2 % du méthane total produit est perdu dans le processus de production. Les entreprises devraient payer une redevance sur les émissions pour tout méthane supplémentaire perdu au-delà de cette quantité.

Le premier ministre Justin Trudeau écoute le président américain Joe Biden, à gauche, prendre la parole lors d’un événement sur l’engagement mondial sur le méthane lors de la COP26 à Glasgow, en Écosse, en 2021. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

L’UE envisage également un objectif d’intensité de méthane de 0,2 %, mais pourrait également l’imposer à toute importation de gaz. Législateurs au Parlement européen ont demandé les normes strictes à appliquer aux autres pays qui exportent leur gaz vers l’UE, même si la réglementation finale n’a pas encore été décidée.

« Tant que nous nous alignons sur l’objectif, en recherchant un objectif d’intensité de 0,2% et moins, puis en nous dirigeant vers zéro net à partir de là, tout ira bien », a déclaré Johnson.

« Mais si nous ne le faisons pas et que nous sommes obsédés par un pourcentage de réduction par rapport à une base arbitraire, nous risquons vraiment de prendre du retard. »

Pour compliquer davantage les choses pour le Canada, les recherches de l’équipe de Johnson et d’autres ont constamment montré que les estimations officielles du Canada pour les émissions de méthane sont considérablement sous-estimées – les émissions réelles sont de 1,5 à deux fois plus élevées. Il dit que cela signifie que nous n’avons pas vraiment une image précise de ce qu’étaient les émissions en 2012 – et donc nous ne saurions pas vraiment de combien le Canada a réduit ses émissions.

Un avion équipé de capteurs de détection de méthane survole un site d’essai. L’équipe de recherche de Matthew Johnson utilise la technologie LiDAR (une forme de radar) développée par Bridger Photonics qui peut identifier les émissions de méthane de certains équipements. (Soumis par Matthew Johnson)

La réduction du méthane a des avantages rapides

L’attention s’est accrue autour du méthane, car il est environ 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone en tant que gaz de réchauffement. Mais cela ne dure que très peu de temps, ce qui signifie que les réductions de méthane auraient maintenant un impact très rapide sur les températures mondiales.

En raison de cette combinaison de facteurs, la réduction du méthane est considérée comme essentielle pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 ° C, d’autant plus que le monde est extrêmement proche de ce seuil.

« En ce moment, l’industrie rejette beaucoup de méthane dans l’atmosphère, le libère essentiellement. Nous devons arrêter de faire cela », a déclaré Green.

« Nous devons cesser d’utiliser des équipements qui permettent au méthane de s’échapper dans l’atmosphère car nous savons maintenant à quel point il est puissant et nous avons les technologies pour éviter cela. »

Nouvelle technologie de détection de méthane

La recherche s’est maintenant concentrée sur la provenance exacte de ces émissions de méthane. L’équipe de Johnson a utilisé un LiDAR monté sur avion (une forme de radar) pour détecter les émissions de méthane dans l’air et a mené des enquêtes à grande échelle sur des sites pétroliers et gaziers en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan.

Matthew Johnson avec son équipe de recherche lors d’une recherche sur le terrain dans l’Ouest canadien. L’équipe de Johnson utilise des outils de télédétection montés sur usine pour trouver et mesurer les émissions de méthane des sites pétroliers et gaziers. (Soumis par Matthew Johnson)

« Avec le très haut degré de résolution spatiale fourni par notre technologie, vous pouvez alors voir les équipements individuels d’où proviennent les émissions », a déclaré Asa Carré-Burritt, directeur des politiques et des affaires extérieures chez Bridger Photonics, le Entreprise basée dans le Montana qui a fabriqué l’équipement de télédétection utilisé par l’équipe de Johnson.

« Et c’est vraiment important parce qu’au lieu d’essayer de déterminer, vous savez, où vous devez aller sur le site pour remédier aux émissions, vous pouvez en gros marcher jusqu’à l’équipement et, vous savez, y faire une analyse. «

Carré-Burritt dit qu’il est important que de nouvelles réglementations au Canada et ailleurs incitent les entreprises à utiliser de nouvelles technologies précises de détection du méthane. Cela peut être délicat, car les entreprises ne veulent pas non plus être pénalisées pour les nouvelles sources de méthane qu’elles trouvent.

Ces images du rapport de Matthew Johnson montrent comment une nouvelle technologie peut aider à « voir » les panaches de méthane au sol. Le méthane est incolore et inodore. (Laboratoire de recherche sur l’énergie et les émissions, Université Carleton)

« Si nous avons la capacité avec notre sensibilité de détecter un plus grand volume d’émissions, nous voulons nous assurer que les opérateurs sont récompensés pour l’utilisation de la meilleure technologie de leur catégorie et ne sont en aucun cas pénalisés », a déclaré Carré-Burritt.

Ben Cahill, chercheur principal au Center for Strategic and International Studies de Washington, DC, a déclaré que l’utilisation des technologies de détection du méthane se développe à un rythme très rapide – et que les régulateurs doivent trouver comment les intégrer. Cela inclut la détection à partir de satellites, d’avions et de drones.

« Le défi pour les régulateurs est d’essayer de permettre à ce type d’innovations de se produire et de donner une certaine flexibilité dans la manière dont les réglementations se développent, tout en créant des normes fermes qui incitent vraiment les entreprises à réduire autant que possible les émissions », a-t-il déclaré.

Ces images de l’étude de Matthew Johnson montrent comment la nouvelle technologie de Bridger Photonics peut aider à « voir » les panaches de méthane sur un site pétrolier et gazier. (Laboratoire de recherche sur l’énergie et les émissions, Université Carleton)

Vers un marché mondial du GNL

Cahill a suivi les récentes réglementations américaines et européennes. Il a souligné que le marché actuel du gaz naturel liquéfié (GNL) – lorsque le gaz est transformé en combustible liquide pour être exporté par bateau – est très tendu, après que l’Europe a perdu la majeure partie de son approvisionnement en gaz de la Russie.

Aujourd’hui, l’Europe importe beaucoup plus de GNL des États-Unis et d’ailleurs, ce qui rend l’accès au carburant plus coûteux pour les pays en développement. Cela signifie que les pays achèteront du GNL partout où ils pourront s’en procurer, quelles que soient les préoccupations environnementales, du moins pour l’instant.

« Les projets GNL, les promoteurs de projets, ils sont toujours en concurrence sur les coûts. Ils courent après les mêmes acheteurs. Je pense que les coûts et les conditions contractuelles sont toujours le moteur des transactions », a déclaré Cahill. C’est ce qui préoccupe vraiment l’industrie.

« Mais en arrière-plan se trouvent ces préoccupations concernant l’intensité des émissions, et elles ne feront que croître avec le temps. C’est donc un élément de compétitivité important pour réfléchir à ces préoccupations de durabilité et positionner votre entreprise pour être en mesure de livrer les volumes que vous pensez que le marché aura besoin à l’avenir. »

Le projet énergétique de LNG Canada est en construction à Kitimat, en Colombie-Britannique, en 2022. Le terminal GNL devrait exporter du gaz canadien vers des pays d’Asie. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

C’est probablement une préoccupation importante pour le Canada, et plus particulièrement pour la Colombie-Britannique, où un important terminal d’exportation de GNL est en cours de construction. LNG Canada, qui aura un terminal d’exportation à Kitimat sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, exportera du GNL vers l’Asie.

Les recherches de Johnson suggèrent que l’intensité du méthane en Colombie-Britannique est d’environ 0,4 %, ce qui n’est pas loin de l’objectif de 0,2 %.

Pour Johnson, il s’agit d’une mesure beaucoup plus significative pour évaluer la performance de la Colombie-Britannique et du Canada en matière d’émissions de méthane.

« Ce qui compte en fin de compte, c’est la quantité de méthane qui parvient dans l’atmosphère, et non le type de réduction relative que nous aurions pu ou non atteindre », a-t-il déclaré.