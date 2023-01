Après avoir été élus président de la Chambre, les républicains tentent de gouverner

WASHINGTON (AP) – L’élection du président de la Chambre a peut-être été la partie la plus facile. Désormais, les républicains de la Chambre tenteront de gouverner.

Le président Kevin McCarthy a passé ses premiers tests lundi soir alors que les républicains approuvaient leur ensemble de règles pour régir les opérations de la Chambre, généralement une étape de routine le premier jour qui s’est prolongée jusqu’à la deuxième semaine de la nouvelle majorité. Il a été approuvé 220-213, un vote de parti avec un républicain opposé.

Ensuite, les républicains de la Chambre ont facilement adopté leur premier projet de loi – une loi visant à réduire le financement censé renforcer l’Internal Revenue Service. Le projet de loi IRS des républicains s’est heurté à un problème avant les votes parce que le bureau du budget a annoncé qu’au lieu d’économiser de l’argent, il ajouterait 114 milliards de dollars au déficit fédéral. La mesure a été adoptée lors d’un autre vote de ligne de parti, 218-210, bien qu’elle n’ait presque aucune chance d’être adoptée au Sénat contrôlé par les démocrates.

C’était un début efficace pour ce qui pourrait autrement être une nouvelle ère de gouvernement potentiellement en crise. Les républicains de la Chambre devraient passer d’une impasse à l’autre après la course bruyante des orateurs de la semaine dernière qui a présenté les défis à venir alors que McCarthy affronte une majorité rebelle ainsi que les limites de l’agenda restant du président Joe Biden sur Capitol Hill.

Avec des ambitions exorbitantes pour un programme conservateur d’extrême droite mais seulement une emprise étroite sur la majorité, ce qui permet à quelques résistants d’arrêter les débats, les républicains se précipitent tête baissée dans un début incertain et instable de la nouvelle session. Ils veulent enquêter sur Biden, réduire les dépenses fédérales et renforcer la concurrence avec la Chine.

Mais McCarthy, soutenu par l’ancien président Donald Trump, doit d’abord montrer que la majorité républicaine peut suivre les bases du gouvernement.

“Vous savez, c’est un peu plus difficile quand vous entrez dans une majorité et peut-être que les marges ne sont pas élevées”, a reconnu McCarthy après avoir remporté le vote du président. “Avoir la perturbation maintenant a vraiment construit la confiance les uns avec les autres et appris à travailler ensemble.”

Mais McCarthy lui-même a annoncé le décompte final des votes de lundi soir sur le projet de loi IRS sous les applaudissements de son côté de l’allée. « Promesses tenues. Promesses tenues », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Alors que McCarthy ouvrait la Chambre lundi en tant que nouveau président, les républicains ont lancé un débat sur le paquet de règles, un document de 55 pages âprement disputé que McCarthy a négocié avec des conservateurs pour gagner leurs votes et faire de lui le président de la Chambre.

Au cœur de l’ensemble se trouve la disposition que le groupe conservateur Freedom Caucus voulait qui rétablisse une règle de longue date qui permet à tout législateur de présenter une motion pour « libérer le fauteuil » – un vote pour évincer le président. L’ancienne présidente Nancy Pelosi avait supprimé la règle lorsque les démocrates ont pris le pouvoir en 2019 parce que les conservateurs l’avaient considérée comme une menace par rapport aux anciens orateurs républicains.

Le représentant Morgan Griffith, R-Va., A déclaré que les règles consistent à «revenir à l’essentiel».

Mais ce n’est pas le seul changement. Il existe d’autres dispositions que les conservateurs ont extraites de McCarthy qui affaiblissent le pouvoir du bureau du président et donnent plus de contrôle sur les affaires législatives aux législateurs de base, en particulier les législateurs d’extrême droite qui ont obtenu des concessions.

Les républicains autorisent davantage de législateurs du Freedom Caucus à siéger au comité des règles qui façonne les débats législatifs. Ces membres promettent des débats plus ouverts et plus fluides et insistent sur 72 heures pour lire la législation avant les votes.

Mais la question reste ouverte de savoir si les changements approuvés rendront la Chambre plus transparente dans ses opérations ou l’arrêteront, comme cela s’est produit la semaine dernière lorsque McCarthy s’est battu pendant quatre jours et 14 bulletins de vote échoués avant de finalement remporter le marteau du président.

De nombreux républicains ont défendu l’impasse sur le marteau de l’orateur, qui a finalement été résolue après minuit samedi matin sur le vote le plus étroit – l’une des plus longues confrontations de course de l’orateur de l’histoire des États-Unis.

“Un petit conflit temporaire est nécessaire dans cette ville afin d’empêcher cette ville de rouler sur le peuple américain”, a déclaré le représentant Chip Roy, R-Texas, au cours du week-end sur CNN.

Lundi, Roy a fait l’éloge des nouvelles règles qu’il a aidé à élaborer, affirmant qu’il pouvait déposer une motion « dès maintenant » pour exiger un vote sur le président – ​​comme cela a été le cas dans une grande partie de l’histoire de la Chambre.

Mais avant le vote de lundi soir sur le paquet de règles, au moins deux autres républicains ont soulevé des objections au sujet des accords en coulisses que McCarthy avait conclus, ne permettant pas de savoir s’il y aurait suffisamment de soutien du GOP pour le passage. En fin de compte, seul le représentant républicain Tony Gonzales du Texas a voté contre.

Les démocrates ont dénoncé les nouvelles règles comme cédant aux demandes de l’extrême droite alignées sur le programme Make American Great Again de Trump.

“Ces règles ne sont pas une tentative sérieuse de gouverner”, a déclaré le représentant Jim McGovern du Massachusetts, le meilleur démocrate du comité des règles. Il s’agit plutôt, a-t-il dit, d’une “note de rançon d’extrême droite”.

Le représentant Ritchie Torres, DN.Y., a concentré ses critiques sur la soi-disant règle Holman du GOP, qui permettrait au Congrès d’annuler le salaire des employés fédéraux individuels : “Ce n’est pas une façon de gouverner.”

McCarthy commande une mince majorité républicaine de 222 sièges, ce qui signifie que pour un vote donné, il ne peut perdre que quatre détracteurs du GOP ou la législation échouera, si tous les démocrates sont opposés.

Les nouvelles règles rendent le travail de McCarthy encore plus difficile. Par exemple, les républicains suppriment le vote par procuration que les démocrates sous l’ancienne présidente Nancy Pelosi ont mis en place pendant la pandémie de COVID-19. Cela signifie que McCarthy doit exiger une plus grande présence et participation à chaque vote avec presque aucune absence autorisée pour des urgences familiales ou d’autres circonstances.

“Les membres du Congrès doivent se présenter et travailler à nouveau”, a déclaré le chef de la majorité Steve Scalise, R-La.

Le Sénat étant toujours étroitement détenu par les démocrates, le Congrès divisé pourrait encore être une période de négociation bipartite. Lundi, un groupe de sénateurs républicains et démocrates s’est dirigé vers la frontière sud des États-Unis avec le Mexique alors qu’ils tentaient de développer une refonte de l’immigration pour freiner le flux de migrants.

Mais le plus souvent, un Congrès divisé produit des embouteillages.

Les républicains sont déjà venus ici, il y a un peu plus de dix ans, lorsque la classe du thé a atteint la majorité en 2011, expulsant Pelosi du bureau du président et se précipitant dans une ère de politique dure qui a fermé le gouvernement et menacé un défaut de paiement de la dette fédérale. .

McCarthy a été un acteur clé dans ces batailles, ayant recruté la classe Tea Party lorsqu’il était président de campagne du House GOP. Il a tenté en vain de succéder au républicain John Boehner en 2015 lorsque le président de la Chambre assiégé a brusquement pris sa retraite plutôt que de faire face à un vote potentiel des conservateurs lors de son éviction.

Les rédacteurs d’Associated Press Kevin Freking et Hope Yen ont contribué à ce rapport.

Lisa Mascaro, Associated Press