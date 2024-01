Après avoir été écrasé par Apple et Google dans les smartphones, BlackBerry est de nouveau dans leur ligne de mire

Avec la mise en vente du Lincoln Nautilus 2024 la semaine dernière, la société mère Ford a une fois de plus présenté son écran panoramique du cockpit, qui s’étend du côté conducteur au côté passager du tableau de bord. Notamment, le système d’infodivertissement est désormais alimenté par Android Automotive, avec des applications Android préinstallées. Cependant, contrairement à Android Automotive (alias Google intégré) vu dans des voitures comme Polestar et Volvo, Ford a personnalisé l’interface utilisateur, un peu comme le font les fabricants de smartphones avec le système d’exploitation mobile de Google.

Auparavant, Ford utilisait son interface Sync, construite sur QNX, qui alimente les systèmes d’infodivertissement de plus de 235 millions de véhicules en circulation aujourd’hui. Comme Ford Sync, QNX prend en charge Apple CarPlay et Android Auto, qui s’appuient sur le smartphone de l’utilisateur et sont facilités par le système d’exploitation de la voiture. Certains lecteurs se souviendront peut-être que la malheureuse tablette BlackBerry PlayBook était la première fois que son système d’exploitation QNX faisait ses débuts publics.

Android Auto et Android Automotive/Google intégré diffèrent en ce que ce dernier est un système d’exploitation intégré à part entière qui fonctionne nativement sur les systèmes informatiques de la voiture, gérant toute la télémétrie affichée sur le tableau de bord du conducteur et d’autres systèmes. Outre Ford, les constructeurs automobiles intégrant le nouveau système d’exploitation automobile de Google dans leurs véhicules incluent Volvo, Polestar, Honda, GM, Cadillac, Renault, Nissan, Buick et Chevrolet. L’équivalent d’Apple, connu sous le nom d’« Apple CarPlay de nouvelle génération », devrait être introduit cette année dans les véhicules Porsche et Aston Martin (parmi d’autres constructeurs qui n’ont pas encore été nommés).

Alors que les acheteurs de voitures montrent une nette préférence pour une expérience de type smartphone dans leur voiture, l’arrivée de leurs variantes de systèmes d’exploitation de voiture entièrement intégrés semble sur le point de mettre de côté QNX et d’autres systèmes d’exploitation de voiture embarqués. Développé davantage par BlackBerry suite à une acquisition en 2010, QNX est un système d’exploitation basé sur UNIX qui alimentait autrefois la première et la dernière tablette grand public de l’entreprise. BlackBerry, anciennement connu sous le nom de RIM (Research in Motion), était autrefois le premier fabricant mondial de smartphones, mais a connu un déclin rapide en raison de l’essor rapide de l’iPhone après son lancement en 2007, puis de l’essor d’Android également.

Malgré la disparition de l’activité smartphone de BlackBerry, QNX, grâce à son expertise en matière de sécurité logicielle, a maintenu l’entreprise à flot : en 2023, le chiffre d’affaires brut de l’entreprise dépassait les 800 millions de dollars et compte toujours environ 3 000 employés. L’arrivée des nouvelles générations d’Apple CarPlay et d’Android Automotive pourrait évoquer un malheureux sentiment de déjà-vu pour l’entreprise canadienne. Bien que BlackBerry j’ai essayé de minimiser Après la perte de Toyota en tant que client en 2021, affirmant qu’elle se concentrait davantage sur les véhicules entièrement autonomes, elle a depuis vu sa part de marché QNX diminuer de 18 % en 2020 à 14 % en 2022 grâce aux percées de Google. D’ici 2025, S&P Global prévisions que BlackBerry verra sa part du marché des systèmes d’exploitation embarqués dans l’automobile diminuer à seulement 5 %.

Un avantage clé qui pourrait maintenir QNX pertinent est sa prise en charge des interfaces Apple CarPlay et Android Auto tout en permettant aux constructeurs automobiles de conserver un contrôle total sur leurs systèmes, un facteur que certains constructeurs automobiles peuvent apprécier. Cependant, Android Automotive pourrait constituer une menace plus grande pour le QNX de BlackBerry, car l’approche ouverte de Google en matière d’utilisation des logiciels permet à des entreprises comme Ford de contrôler l’apparence d’Android Automotive et de l’adapter à chacune de ses marques, et même au sein des gammes de produits automobiles. Bien que les voitures équipées d’Android Automotive prennent également en charge Apple CarPlay, il n’est pas certain qu’Apple rendra la pareille en prenant en charge les téléphones Android, l’interface utilisateur Android Auto et les applications des prochaines Porsche, Aston Martin et d’autres véhicules.

Historiquement, cela semble peu probable. Il est rare qu’Apple accorde une licence pour ses systèmes d’exploitation à d’autres constructeurs OEM, ce qui laisse supposer que cette décision pourrait être liée au projet Apple Car, en développement depuis longtemps, pouvant servir de moyen de récupérer une partie de cet investissement. S’attendre à ce qu’Apple autorise les constructeurs automobiles à modifier son interface utilisateur, sans parler de la prise en charge d’Android Auto, semble improbable. Cependant, Apple estime clairement qu’il doit jouer un rôle dans le domaine des systèmes logiciels embarqués, compte tenu de la popularité croissante de Google parmi les constructeurs automobiles. Apple, qui travaillerait toujours à un nouveau lancement de son Apple Car en 2028, pourrait trouver de la valeur dans les données de capteurs et de télémétrie des véhicules exécutant son système d’exploitation pour son propre projet.

Même si les perspectives semblent encore une fois sombres pour BlackBerry, heureusement, il s’est diversifié dans d’autres secteurs et intérêts commerciaux depuis le déclin de son activité de smartphones. En plus de son système d’exploitation intégré QNX utilisé dans les voitures, il est également utilisé dans d’autres applications IoT dans divers secteurs. Son logiciel de cryptage et de sécurité, une fonctionnalité clé de ses smartphones BlackBerry, a trouvé d’autres applications en entreprise. Cette diversification peut s’avérer inestimable alors qu’elle fait face à une nouvelle perturbation de l’une de ses activités clés par des adversaires bien trop familiers.