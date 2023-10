Après avoir été bloqué en Israël, Nushrratt Bharuccha rentre chez lui sain et sauf

Nushrratt Bharuccha : Une situation proche de la guerre s’est installée entre Israël et le Hamas. Dans une telle situation, la nouvelle arrivait que l’actrice Nushrratt Bharuccha était également coincée en Israël et que son équipe n’était pas en mesure de la contacter. Eh bien, après avoir entendu cela, le chaos régnait également en Inde. Eh bien, récemment, Nushratt Bharuccha a été repéré à l’aéroport de Mumbai. L’actrice a été ramenée saine et sauve en Inde. Il y avait une file de gens à l’aéroport pour la voir. L’actrice avait l’air très désemparée à l’aéroport. La fatigue était clairement visible sur le visage de l’actrice. Laissez-nous vous dire que de nombreux Indiens sont encore bloqués en Israël. Pour plus d’informations, veuillez regarder la vidéo