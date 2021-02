À la suite de son licenciement de « The Mandalorian » de Disney pour des publications conservatrices sur les réseaux sociaux, le soutien de Gina Carano ne semble qu’augmenter alors que la figurine de son personnage se vend à des centaines maintenant qu’elle a été interrompue.

Hasbro a annoncé qu’il ne produirait plus de chiffres pour le personnage de Cara Dune de Carano de la populaire série Disney Plus et a même révélé cette semaine que les plans d’une autre production avaient été abandonnés à la suite de son licenciement.

« En raison d’événements récents, Hasbro n’a plus été autorisé à produire plus de ce chiffre, » a déclaré un représentant du détaillant BigBadToyStore au Hollywood Reporter. Hasbro n’a pas encore officiellement commenté.

Sans plus de figurines produites, le marché a répondu avec des prix en flèche pour les figurines d’occasion du personnage. Beaucoup se vendent sur eBay entre 250 $ et 500 $. Une liste a même le chiffre évalué à 1000 $.

L’ancienne artiste martiale mixte a été renvoyée de « The Mandalorian », qui vient de diffuser sa deuxième saison, après que plusieurs publications sur les réseaux sociaux aient suggéré qu’elle avait des penchants conservateurs. Celui qui a attiré le plus d’attention était un post Instagram supprimé depuis, censé comparer le climat politique divisé actuel aux États-Unis à l’Allemagne nazie. Auparavant, l’acteur principal Pedro Pascal a fait des comparaisons plus directes dans les articles critiques de Trump, mais reste employé par Disney et LucasFilm, qui produit la série.

Carano « n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir, » a déclaré la société de production dans un communiqué.

« Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables », ajoutèrent-ils.

Le chiffre de Carano coûterait généralement environ 25 $ dans des magasins comme Target, mais vous auriez du mal à trouver un prix aussi bas auprès de vendeurs d’occasion.

L’actrice a vu son soutien grandir de différentes manières en étant également « annulée », avec une pétition de change.org recueillant plus de 43000 signatures mardi. Il a dépassé plusieurs objectifs au cours des derniers jours avec un objectif actuel fixé à 50 000.

Carano n’est pas techniquement sans travail non plus, car elle a rapidement signé un accord pour produire une star dans un film pour la nouvelle société de production de droite de Daily Wire. Le producteur Dallas Sonnier a déclaré qu’il était au téléphone avec l’équipe de Carano le lendemain de son licenciement.

«J’envoie un message direct d’espoir à tous ceux qui vivent dans la peur d’être annulés par la foule totalitaire», a-t-elle déclaré dans un communiqué annonçant l’accord. «Je viens tout juste de commencer à utiliser ma voix, qui est maintenant plus libre que jamais, et j’espère que cela inspirera les autres à faire de même. Ils ne peuvent pas nous annuler si nous ne les laissons pas faire.

