Le président russe Vladimir Poutine, le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev et le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev arrivent pour un petit-déjeuner de travail des dirigeants de la Communauté des États indépendants (CEI) à Moscou, en Russie, le 9 mai 2023. Vladimir Smirnov | Spoutnik | Reuter

Le président russe Vladimir Poutine a critiqué les pays qui, selon lui, tentaient « d’imposer leur domination » et leurs règles aux autres, affirmant mercredi que ceux qui le faisaient « ignoraient complètement la souveraineté » des autres États. S’exprimant lors d’une conférence sur les questions de sécurité mercredi, Poutine a déclaré que le monde devenait de plus en plus instable et que « de nouveaux foyers de tension émergent ». Il a imputé la responsabilité de cette nouvelle ère de turbulences à des « pays et associations individuels » non spécifiés – largement compris comme faisant référence aux rivaux de la Russie à l’Ouest et à l’OTAN – qui, selon lui, essayaient de « préserver, conserver leur domination, imposer leur propres règles, ignorant complètement la souveraineté, les intérêts nationaux, les traditions des autres États ». « Tout cela s’accompagne d’une accumulation de potentiel militaire, d’une ingérence sans cérémonie dans les affaires intérieures d’autres pays », a déclaré Poutine, « ainsi que de tentatives d’extraire des avantages unilatéraux des crises énergétique et alimentaire provoquées par un certain nombre d’États occidentaux. . » Il n’y avait pas une once d’ironie de la part de Poutine, un dirigeant qui, au cours de ses 23 années au pouvoir en Russie, a supervisé un programme systématique d’ingérence dans les affaires intérieures et la souveraineté d’autres pays, plus récemment, lors de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie il y a 15 mois.

Le président russe Vladimir Poutine sur un écran sur la Place Rouge alors qu’il s’adresse à un rassemblement et à un concert marquant l’annexion de quatre régions d’Ukraine – Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – dans le centre de Moscou le 30 septembre 2022. Alexandre Nemenov | AFP | Getty Images

Des militaires portant des combinaisons de protection retirent une voiture de police et d’autres véhicules d’un parking public alors qu’ils poursuivent leurs enquêtes sur l’empoisonnement de Sergei Skripal le 11 mars 2018 à Salisbury, en Angleterre. Chris J. Ratcliffe/Getty Images

Ignorer la souveraineté de l’Ukraine

Cependant, c’est l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière qui est largement considérée comme l’un des exemples les plus flagrants d' »ignorance de la souveraineté » d’un autre pays au 21e siècle. Lorsque la Russie a lancé son invasion, Poutine a tenté de justifier la décision devant un public national, affirmant que la Russie voulait « dénazifier » et « démilitariser » l’Ukraine, un pays qui a un président juif et qui ne fait pas partie de l’OTAN. Pourtant, la plupart des spectateurs ont compris que les objectifs déclarés cachaient la véritable intention de Moscou qui était (et est) de renverser le gouvernement pro-occidental de Kiev et de regagner son influence sur l’ancienne république soviétique. L’Ukraine évolue régulièrement vers ses voisins européens depuis des années, malgré les tentatives de la Russie de maintenir un leadership pro-Kremlin dans le pays. Un soulèvement pro-européen en Ukraine en 2014 a entraîné le renversement du président ukrainien de l’époque, Viktor Ianoukovitch, l’homme préféré de la Russie à Kiev. Ianoukovitch s’est enfui en Russie dans la crise politique qui a suivi, un événement que la Russie qualifie toujours de « coup d’État » orchestré par les États-Unis, sans présenter de preuves. Le soulèvement, ou révolution de Maïdan comme le connaissent les Ukrainiens, a conduit au début des hostilités armées entre la Russie et l’Ukraine, la Russie envahissant la Crimée en mars 2014 et fomentant des troubles pro-russes – et un mouvement séparatiste armé – dans l’est du pays.

Une murale géante montrant une carte de la péninsule de Crimée remplie du drapeau de la Fédération de Russie, à Moscou, Russie, le vendredi 28 mars 2014. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

La perception par la Russie du glissement de l’Ukraine et d’autres anciens États soviétiques vers l’Occident, et de sa sphère d’influence, a troublé Moscou et elle a tenté de maintenir son influence sur ses voisins de gré ou de force. Comme pour l’est de l’Ukraine et les deux « républiques » séparatistes pro-russes soutenues par Moscou, le même manuel a été utilisé en Géorgie. La Russie a reconnu l' »indépendance » des parties séparatistes pro-russes du pays, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, en 2008 dans un mouvement qui a conduit à la guerre, bien qu’à une échelle beaucoup plus courte que celle que nous avons vue en Ukraine. La Géorgie considère toujours la Russie comme occupant 20% de son territoire. En Moldavie, le territoire agité et pro-russe de la Transnistrie est également considéré comme une cible potentielle pour l’annexion russe. Alors que l’Ukraine monte beaucoup plus de résistance que la Russie ne s’y attendait, on craint que le conflit ne dure des années, avec un coût humain et économique immense. Poutine a déclaré mardi que la Russie traversait des « temps difficiles » alors qu’elle poursuivait sa campagne militaire en Ukraine, mais a déclaré que la fierté nationale grandissait.

La Russie accuse l’OTAN d’insécurité

La Russie s’est vu imposer sanction après sanction pour ses ingérences géopolitiques et ses délits, mais son invasion à grande échelle de l’Ukraine et le dernier déclenchement de la guerre sur le territoire européen ont poussé l’OTAN à agir de manière décisive, les pays occidentaux se ralliant à Kiev pour lui fournir des moyens militaires et une aide financière pour l’aider à se défendre contre son voisin. Les dirigeants occidentaux ont averti à plusieurs reprises qu’il y avait des garanties plus larges en jeu et que la Russie ne devait pas être autorisée à gagner dans son invasion, craignant que d’autres anciens États soviétiques ne soient les prochains alors que Poutine tente apparemment de reconstruire un empire soviétique ; Poutine a publiquement déploré la perte de l’URSS, la qualifiant de l’une des plus grandes catastrophes géopolitiques La Russie a connu le siècle dernier.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov regarde, aux côtés du président russe Vladimir Poutine, en attendant le sommet américano-russe à la Villa La Grange, à Genève, le 16 juin 2021. Brendan Smialowski | AFP | Getty Images