Après avoir enfilé un haut de bikini composé de tranches de pizza, Urfi Javed distribue des pizzas aux papas : Regardez

L’actrice de télévision et sensation des médias sociaux Urfi Javed, qui fait la une des journaux, a attiré l’attention lorsqu’elle a enfilé un haut de bikini fait de tranches de pizza lundi. Mardi, l’actrice a été vue en train de distribuer des pizzas au papa et la vidéo d’elle devient virale sur Instagram dans une robe entièrement couverte.

Dans le clip, on peut la voir interagir avec les paps et donner les pizzas dans une tenue qui couvre également la moitié de son visage. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani avec la légende : « Quelqu’un a des pizzas ? Urfi Javed est là avec une tenue unique. Nommez cette tenue dans la section des commentaires. » L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Dil se achi hai les gars vous… ne jugez pas un livre à sa couverture ou à sa robe. » Le second a dit : « A ladki aneth ki achi he. » La troisième a dit : « Tout à part, elle est gentille. Le quatrième a dit : « o iske sath hai wo bhi bewkuf ha ».





En mai, Urfi a révélé que Sambhavna était à ses côtés quand elle n’avait rien. Partageant une vidéo dans laquelle l’actrice de 36 China Town est vue en train d’apporter son soutien à Rakhi Sawant dans son affaire de violence conjugale avec son deuxième mari Adil Khan Durrani, Urfi a écrit sur ses histoires Instagram, « Sambhavna Seth est un véritable exemple de femme forte, elle ne dit tout simplement pas tout ça. Elle croit vraiment en l’autonomisation des femmes. Cette dame m’a soutenu quand je n’étais rien, m’a offert son chauffeur quand je voyageais en auto ! Tu es incroyable. L’actrice a également posé pour le célèbre duo de créateurs de mode Abu Jani-Sandeep Khosla dans des tenues traditionnelles. Elle a partagé qu’aucun designer ne voulait travailler avec elle à un moment donné en écrivant: « Aucun designer ne me donnerait de vêtements, c’est pourquoi j’ai commencé à créer les miens. » Urfi fait progressivement son entrée dans l’industrie de la mode indienne. Sur le front du travail, Urfi Javed a été vu pour la dernière fois à Splitsvilla 14.

Urfi Javed a fait ses débuts d’actrice avec l’émission télévisée Tedi Medi Family. Elle a ensuite joué dans des émissions de télévision comme Chandra Nandini, Bade Bhaiyya Ki Dulhania, Meri Durga, etc. Cependant, elle a acquis une renommée bien méritée après son apparition dans l’émission de téléréalité de Voot Bigg Boss OTT. Bien qu’elle ait été la première candidate à être expulsée de la maison, elle a marqué le public. Elle a ensuite été vue à Splitsvilla XI comme une fauteuse de méfaits.

