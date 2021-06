Après avoir enfilé un bikini, la vidéo de Nidhi Bhanushali en hot pants, célèbre de ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, casse Internet

L’ancien acteur de « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », Nidhi Bhanushali, a fait la une des journaux ces derniers temps. L’acteur qui a essayé le rôle de Sonu dans la sitcom à succès a brisé Internet avec ses photos et vidéos torrides enfilant un bikini et exhibant ses jambes toniques.

Maintenant, dans un article récent, Nidhi Bhanushali a révélé qu’elle avait quitté la maison « pour chercher ce qui nous cherchait » et « loin de la civilisation », ajoutant que « la vie est meilleure dans la nature ». Elle a en outre déclaré dans la légende de sa photo que le tout premier jour, elle a trouvé le bonheur car l’air est pur, les arbres sont grands et une légère bruine a marqué le début de la mousson.

A côté d’une photo sans filtre et sans maquillage avec ses cheveux attachés en deux et un anneau dans le nez qu’elle arbore souvent, Nidhi a écrit : « Camping n°1 Nous avons quitté la maison pour chercher ce qui nous cherche. Loin de la civilisation, sur notre premier jour lui-même, nous avons trouvé le bonheur. L’air ici est pur, les arbres sont grands et une légère bruine a marqué le début de la mousson. La vie est meilleure dans la nature. Bonne journée mondiale de l’environnement. Je souhaite à tous un de vous tous, paix et bonne santé. »

En dehors de cela, la série a également présenté de courts extraits du bel endroit où elle est actuellement en vacances.

Plus tard, Nidhi Bhanushali a également partagé un court clip vidéo mettant en vedette son chien Jugni qui l’accompagne pendant le voyage. Nidhi a été vue en train de s’amuser avec son chien tout en courant avec son animal de compagnie dans un haut vert et un pantalon chaud bleu affichant encore une fois ses jambes toniques.

Plus tôt, Nidhi Bhanushali a partagé une photo torride dans un bikini associé à un haut blanc cassé. Prenant sur Instagram, elle a partagé sa superbe photo affichant ses jambes parfaitement toniques. Sur la photo, on peut la voir allongée sur le sol boueux avec son chien de compagnie et prenant la pose. Elle l’a légendé: « Nous voyons le ciel changer, nous rappelle notre changement. (sic) » Avant cela, elle avait également partagé un clip dans lequel on peut la voir se baigner dans la rivière tout en enfilant un bikini bleu et noir grésillant. Partageant la vidéo, elle a écrit : « Le bonheur est… au milieu d’une jungle. (sic) »

Après que Nidhi ait quitté ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, Palak Sidhwani l’a remplacée en tant que fille de M. et Mme Bhide, Sonu.