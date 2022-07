Après avoir enduré une pandémie, les petites entreprises font face à de nouvelles inquiétudes

Les opérations qui découlaient de la pandémie présentaient des avantages : aucune pratique commerciale à modifier ou des coûts hérités tels que les baux de bureaux à supporter. De nombreuses entreprises ont été construites autour d’environnements d’exploitation éloignés et de précautions sanitaires. Mais elles n’étaient pas plus prêtes que les entreprises existantes à faire face à une flambée de l’inflation et à une hausse des taux d’intérêt. Et, contrairement aux entreprises établies, elles n’avaient pas accès à la plupart des programmes d’aide offerts par le gouvernement fédéral.

Irina Sirotkina a vendu sa participation dans une entreprise de construction au début de la pandémie, lorsque les contrats pour de nouveaux hôtels et immeubles de bureaux se sont taris. Elle a utilisé cet argent pour ouvrir une boulangerie en octobre à Battle Ground, Washington. Bien que les commandes pour ses gâteaux et tartes affluent, les clients ont résisté même aux plus petites augmentations de prix. Les coûts de ses principaux ingrédients – œufs, beurre, lait et farine – ont grimpé de 13 à 49 % depuis qu’elle a allumé les fours pour la première fois. Jusqu’à présent, les bénéfices ont été insaisissables, les clients potentiels réduisent les trajets en voiture vers la ville et il n’y a pas de nouveau programme de protection des chèques de paie en vue.

“Nous avons utilisé toutes nos ressources pour le faire, car nous n’avons pas qualifié le premier, le deuxième ou le troisième tour” de ce programme, a déclaré Mme Sirotkina. “Mais jusqu’où allons-nous devoir aller avant d’obtenir de l’aide ?”

Les nouvelles entreprises et celles dirigées par des personnes de couleur ont des difficultés particulières à obtenir des prêts bancaires, elles sont donc souvent conduites vers des prêteurs en ligne qui facturent des taux d’intérêt élevés pour le financement à court terme. L’année dernière, dans l’espoir de faciliter l’accès au crédit, le Congrès a alloué 10 milliards de dollars à acheminer par l’intermédiaire de prêteurs dans le but exprès d’atteindre les entrepreneurs mal desservis ; l’argent coule toujours.

Néanmoins, des signes de faiblesse apparaissent. Gusto, un fournisseur de paie et d’avantages sociaux qui dessert 200 000 petites entreprises, a constaté une augmentation des licenciements parmi ses utilisateurs. C’est important, a déclaré l’économiste de l’entreprise, Luke Pardue, car les petits employeurs répugnent généralement à laisser partir les gens.

“Pour une petite entreprise, 10% de sa main-d’œuvre pourrait être son service des ressources humaines”, a déclaré le Dr Pardue. “Chaque employé a vraiment une importance particulière qui pourrait ne pas être présente dans une grande entreprise, donc chaque swing que vous pourriez voir est plus significatif.”