Après avoir éliminé la Juventus et le Bayern Munich, Liverpool est-il le prochain ?

Après deux périodes difficiles à Arsenal et au PSG, Unai Emery a transformé Villarreal et les a emmenés au bord de la finale de la Ligue des champions. Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Lorsque les Beatles ont sorti le “Yellow Submarine” chanté par Ringo Starr en août 1966, Liverpool était champion d’Angleterre en titre, avait remporté la FA Cup un an auparavant et avait déjà un phénomène social dans le bouillonnement, le balancement et le chant de Kop. Une semaine auparavant, les joueurs vedettes des Reds, Ian Callaghan et Roger Hunt, venaient de remporter la Coupe du monde avec l’Angleterre.

Le jour où la machine publicitaire des Beatles pour leur sortie Yellow Submarine / Eleanor Rigby est entrée en surmultipliée, Villarreal était dans le cinquième niveau du football espagnol. Situé dans une petite ville agricole et de pêche près de la mer Méditerranée, le “stade” Madrigal non couvert du club, d’une capacité de quelques milliers de personnes, n’était guère plus qu’un terrain entouré de murs.

Fernando Roig, le président visionnaire du Yellow Submarine qui fêtera dans quelques jours ses 25 ans à la tête, venait d’avoir 19 ans et Unai Emery, l’homme qui les emmènera à Anfield cette semaine n’était même pas né. (Il est arrivé en 1971).

Ils n’auraient pas été considérés comme un David pour le Goliath de Liverpool – plutôt comme le gars qui vivait à trois portes de David et qui ramassait des pierres tranchantes pour lui faire gagner quelques dollars par mois.

Mais cette chanson affolante et accrocheuse de l’album “Revolver”, qui s’est classé n°1 dans le monde (hormis en Espagne, où il a atteint le n°3), a été immédiatement adoptée par les fans et les médias locaux.

Il y a une présomption que parce que le club n’est devenu mondialement connu qu’au cours des seize dernières années environ, le surnom est une création moderne. Pas si. Villarreal était en mission de promotion qui, en 1967, les verrait revenir en troisième division, et il y a une belle photo en noir et blanc fanée d’une bannière de fan brandie par les joueurs de la première équipe le jour qui se lit : “Le sous-marin jaune avance à toute vapeur.”

Et les voici. Les Groguets (“les Jaunes”) sur le point de revenir, comme le dirait Ringo, “dans la ville où (leur surnom) est né”.

Quel que soit le résultat, c’est un voyage de magnificence – un voyage qui confirme la réponse que Fernando Roig m’a donnée récemment lorsque je lui ai demandé une seule phrase pour résumer son règne d’un quart de siècle qui a vu une petite, humble, pratiquement équipe de village devenir l’un des clubs les plus grands et les plus admirables d’Europe.

“Travailler dur et rêver grand”, a été la réponse de Roig.

Lorsque Villarreal a éliminé la Juventus de la Ligue des champions le mois dernier, précisément le type d’expérience phobique qui avait conduit La Vecchia Signora et d’autres clubs avides à travers l’Europe pour lancer leur projet de Super League européenne mal planifié, mal aimé et de courte durée, Roig est allé voir le président de la Juve, Andrea Agnelli, et lui a dit que leur idée d’une Ligue européenne “fermée”, dans laquelle des clubs comme Villarreal n’avaient pas le droit automatique de jouer, c’était… des ordures.

Son message a été souligné par la victoire 3-0 de son équipe à Turin – les David du monde entier ont crié de joie en voyant un autre Goliath non seulement battu, mais battu et, espérons-le, enseigné une leçon d’humilité.

Comme son frère et sa belle-sœur, il est milliardaire. Le succès de Roig dans la céramique et au sein de la chaîne de supermarchés familiale Mercadona lui a permis d’acheter Villarreal pour un peu plus de 400 000 € en 1997, de financer une partie de leur expansion, de faire face à la relégation, d’investir dans d’innombrables emplois locaux et d’intégrer ses 24 ans -fils âgé, Fernando Jr., dans la salle de conférence du club, dans laquelle il est maintenant effectivement le personnage principal.

La relégation, à partir de laquelle le club a rebondi avec une vitesse de balle en caoutchouc, a été pour lui l’expérience la plus douloureuse de ce quart de siècle magique. Mais 2006, la dernière fois que le sous-marin jaune a atteint la demi-finale de la Ligue des champions, était l’image la plus brutalement emblématique. Arsenal les a battus 1-0 à Londres et, à 0-0 au Madrigal, à quelques instants de la fin, Juan Román Riquelme n’a pas réussi à convertir le penalty qui aurait pris le match en prolongation et un éventuel voyage en finale à Paris.

Villarreal a battu le Bayern Munich pour décrocher une place en demi-finale contre Liverpool. Sven Hoppe / alliance photo via Getty Images

C’est là, bien sûr, que la pièce maîtresse de cette année se tiendra désormais. Ne demandez pas à un homme qui ne croit qu’au travail acharné et aux grands rêves si le destin l’appelle.

Mais posez-lui des questions sur cette nuit de cœurs brisés il y a 16 ans et il vous dira : “Je m’en souviens bien. Je suis tombé de mon siège, à genoux. J’ai failli tomber complètement. Atteindre cette demi-finale a été un succès incroyable. à ce moment-là.”

“Je me suis senti triste parce que nous n’avons pas atteint notre objectif, mais je dis toujours à Juan Román que seuls ceux qui osent prendre des pénalités les ratent. Je ne pouvais pas le manquer, car je ne l’ai pas pris. Aujourd’hui, Villarreal est beaucoup plus grand qu’à l’époque.”

Bien sûr, le succès le plus emblématique de Roig est survenu il y a un an, encore une fois contre la Premier League et les géants européens. Bien que Manchester United ait perdu en Ligue Europa à Gdansk, beaucoup oublient que ce remarquable joueur de 74 ans venait tout juste de se remettre du coronavirus à temps pour emmener son jet privé de la côte est de l’Espagne vers le port baltique le plus célèbre de Pologne. On lui a dit à son arrivée que son test négatif n’avait pas été produit assez tôt pour lui permettre d’accéder au stade où son équipe était au bord de l’histoire. Ainsi, quelques heures avant le coup d’envoi, il a tourné la queue sur place et est revenu à Villarreal et s’est assis seul dans son salon, regardant Geronimo Rulli gagner le sous-marin jaune l’une des tirs au but les plus remarquables de tous les temps et regarder ses garçons, son club, soulever un trophée européen.

Il se souvient : « Mon canapé était drapé de drapeaux de Villarreal placés là par ma femme pour que je puisse être entouré de nos couleurs. J’ai vécu la finale par moi-même parce que mes enfants étaient en Pologne, mon frère était en Pologne ; tout le monde était en Pologne. J’ai regardé plus ou moins seul car ma femme trouve ça très tendu. Elle est plus stressée à cause de son fils que moi ! Mais elle souffre. Je n’ai pas pleuré. J’étais très tendu. J’ai applaudi.

“Quand le match s’est terminé, je criais, je suis sorti sur le balcon de ma maison et j’y suis resté deux ou trois minutes, libérant tous les nerfs, criant et criant.”

Imaginez, comme aurait pu le dire un autre membre des Beatles, tout ce travail et tous ces rêves, mais absent du sacre.

L’homme clé à qui Roig Sr. doit le rêve devenu réalité est Unai Emery.

Emery, un footballeur d’origine basque aux capacités professionnelles, est un bon témoin de ce que son patron a accompli. Il a joué une poignée de matchs pour Tolède contre l’ancien Villarreal, à la fois avant et après l’achat de Roig, toujours en deuxième division, dans un stade ultra-modeste, quand l’équipe s’entraînait encore dans un parc public ou des terrains de jeux scolaires.

Gagner, perdre, faire match nul – Emery a immédiatement senti qu’il y avait urgence, ambition et courage dans le projet Yellow Submarine. Maintenant, après une carrière distinguée qui, selon lui, pourrait le ramener à la direction de la Premier League dans un avenir proche, il a été celui qui a entraîné Villarreal vers un premier trophée important de leur histoire.

Nommé par Roig Jr. plutôt que par le président du club, ce sont deux saisons absolument remarquables avec lui à la barre. Pour éliminer Arsenal en demi-finale la saison dernière, battre United en tant qu’outsider largement détenu, rester invaincu tout au long de cette campagne de Ligue Europa et mener une guerre absolue contre les champions d’Europe Chelsea à Belfast au début de cette saison en Super UEFA. Cup, avant de flirter avec un lien de Newcastle et de presque partir, suffirait à la plupart des gens. Pourtant, c’est lui, selon les mots du sous-marin jaune, qui s’assure que “chacun d’entre nous a tout ce dont nous avons besoin” pour une demi-finale de la Ligue des champions contre les six fois vainqueurs de la compétition.

Quel que soit celui qui est en forme (avec un peu de chance Francis Coquelin pour cette semaine et Gerard Moreno pour la prochaine), quelle que soit la tactique, même s’il est vital pour Emery d’éviter ses deux derniers résultats à Anfield (perdant 5-1 puis 3-1 à la tête d’Arsenal) , vous devez être sûr que ses joueurs ne manqueront pas d’informations ou d’analyses.

Comme Emery l’a dit récemment à l’UEFA : “Il y a toujours beaucoup d’analyses de nos adversaires, pour que mes joueurs connaissent leur adversaire autant que possible. Pour que nous sachions tous comment nous pouvons être meilleurs. En général, si nous avons un adversaire avec un plus gros budget, de meilleurs joueurs, plus de trophées, plus de succès, nous, dans notre meilleure version, en compétition avec nos meilleures performances, pouvons les battre.”

joue 0:38 Janusz Michallik fait l’éloge du manager de Liverpool, Jurgen Klopp, après sa victoire 2-0 sur son rival Everton.

“J’essaie donc toujours de donner plus de travail aux joueurs plutôt que moins, de leur donner plus d’informations plutôt que moins, de leur dire plus de choses plutôt que moins. Ensuite, nous avons des attentes optimistes mais basées sur beaucoup de travail.”

“Vous ne pouvez pas être optimiste sans une base solide de quelque chose : c’est-à-dire le travail, le dévouement, la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de nos adversaires. C’est de là que vient la confiance optimiste, mais réaliste.”

Nul doute que ce sont les mêmes éléments qu’Emery a utilisés la dernière fois qu’il a rencontré Liverpool de Jurgen Klopp en Europe – la victoire finale de la Ligue Europa 2016 en Suisse qui était un trafic à sens unique à Liverpool pendant 45 minutes, puis un rouleau compresseur de Séville pour le reste du match. . Regarder, planifier, convaincre, croire — gagnant.

Tout comme Roig Sr., tout comme Villarreal ces 25 dernières belles années — travaillant dur, rêvant grand. Et maintenant, de retour dans la ville où leur surnom est né.

Tous à terre.