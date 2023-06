Après avoir échappé aux talibans, des centaines d’Afghans languissent en Albanie dans un long processus de visa américain

SHENGJIN, Albanie (AP) – Près de deux ans après avoir fui l’Afghanistan pour échapper à la prise de contrôle des talibans, Firooz Mashoof est toujours hanté par le souvenir de son dernier jour à Kaboul – le bus qui l’a emmené à l’aéroport, monter dans un avion bondé et décollant alors que des coups de feu résonnaient à travers la ville.

« La dernière chose que j’ai vue, ce sont les montagnes autour de Kaboul et le coucher de soleil maussade alors que Qatar Airways décollait », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, à des milliers de kilomètres de son pays natal, le photojournaliste de 35 ans et ancien employé de la fédération afghane de football croupit dans la chaleur et le soleil de l’Albanie. Chaque jour qui passe, son anxiété grandit face au retard du visa américain promis, jetant une ombre sur ses rêves d’un nouveau départ en Amérique.

Pour des centaines d’autres comme lui, c’est une montagne russe émotionnelle. Certains essaient de trouver du travail et de vivre avec un semblant de normalité, mais l’inquiétude et la peur pour les familles restées au pays imprègnent leurs journées – même en accueillant l’Albanie.

Ils sont pleins d’espoir, malgré la bureaucratie prolongée, et se tournent vers une nouvelle vie.

À Shengjin, une ville de la côte adriatique à quelque 70 kilomètres (45 miles) au nord-ouest de la capitale albanaise Tirana, où des centaines d’Afghans ont été hébergés temporairement, Mashoof fait souvent de longues promenades au bord de la mer. Il a trouvé du travail dans un centre commercial, à une heure de bus.

Les promenades évitent les attaques de panique qu’il a oubliées – ou la « peur folle » pour sa famille dans l’ouest de la province d’Hérat.

« J’ai été sauvé, … et maintenant je dois commencer ma nouvelle vie en Amérique », a-t-il dit, « Mais quand? »

Les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021 alors que les troupes américaines et de l’OTAN étaient dans les dernières semaines de leur retrait du pays après deux décennies de guerre et que le gouvernement et l’armée afghans soutenus par les États-Unis se sont effondrés.

Malgré les promesses initiales d’une règle plus modérée, ils ont rapidement commencé à imposer des restrictions aux femmes et aux filles, les excluant des espaces publics et de la plupart des emplois, et interdisant l’éducation des filles au-delà de la sixième année.

Les mesures rappelaient le précédent régime taliban en Afghanistan à la fin des années 1990, lorsqu’ils imposaient également leur interprétation stricte de la loi islamique, ou charia. Les édits sévères ont provoqué un tollé international contre les talibans déjà ostracisés, dont l’administration n’a pas été officiellement reconnue par les Nations Unies ou la communauté internationale.

Alors que les talibans poursuivaient une voie de plus en plus dure, un grave ralentissement économique a suivi, malgré les efforts des agences d’aide pour aider de larges pans de la nation appauvrie.

À l’époque du retrait chaotique, Washington avait décidé d’accueillir tous ceux qui avaient travaillé pour le gouvernement américain et les troupes américaines ou pour des médias et des groupes non gouvernementaux basés aux États-Unis en Afghanistan. Mais au fil du temps, le processus compliqué de visa pour les Afghans qui démontrent qu’ils risquent d’être persécutés s’est allongé.

Plus de 3 200 Afghans ont séjourné dans les stations touristiques albanaises le long de la mer Adriatique. Membre de l’OTAN, l’Albanie a d’abord accepté d’héberger les Afghans en fuite pendant un an avant qu’ils ne partent pour une installation définitive aux États-Unis, puis s’est engagée à les garder plus longtemps si leurs visas étaient retardés.

Il y a environ 76 000 Afghans déjà aux États-Unis, où les efforts du Congrès visant à résoudre définitivement leur statut d’immigration sont également au point mort.

Un haut responsable du gouvernement albanais a déclaré à l’Associated Press que les autorités de Tirana ne seraient pas contre le maintien à plus long terme des Afghans dans le pays des Balkans, s’ils peuvent trouver un emploi. Le responsable n’a pas donné de détails et a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter du sujet.

L’année dernière, un petit groupe d’Afghans à Shengjin a organisé une manifestation, appelant Washington à accélérer le processus de leur transfert. Des femmes et des enfants tenaient des affiches disant : « Nous sommes oubliés ».

« Je n’ai pas le cœur de protester à cause du retard », a déclaré Mashoof. « Il n’y a rien que je puisse faire. »

Fazil Mohammad Shahab, un haut responsable de la fédération de football en Afghanistan, est venu en Albanie en novembre 2021. Contrairement à de nombreux milliers de touristes qui visitent Shengjin et d’autres stations balnéaires albanaises, il ne considère pas la côte immaculée comme un paradis préservé.

« Pour moi, c’est un lieu d’attente », dit-il.

Par une journée ensoleillée au début du mois à Shengjin, des femmes afghanes tenant des foulards se sont regroupées en petits groupes pendant que leurs enfants jouaient sur l’herbe. Des couples afghans se promenaient le long de la plage ou s’asseyaient dans un café voisin.

Farishta Oustovar, journaliste à la télévision et ancienne joueuse de l’équipe nationale afghane de volley-ball, est arrivée en Albanie en septembre 2021. En l’espace de deux mois, elle a trouvé du travail, d’abord dans un hôtel, puis dans une usine de chaussures et enfin dans une crèche.

« J’ai besoin de sentir que je peux avoir une vie normale », a déclaré la jeune femme de 23 ans, malgré les inquiétudes pour sa famille à Herat.

Présentateur de télévision et comédien populaire, Qasim Taban, 30 ans, a recommencé à produire des clips YouTube amusants de Shengjin. Il dit qu’il trouve de la force dans l’humour et espère que ses amis et ses fans pourront voir les vidéos.

« Nous, ici en Albanie, et aussi les Afghans en Afghanistan devons rire », a-t-il déclaré.

___

Suivez Llazar Semini sur https://twitter.com/lsemini

Llazar Semini, Associated Press