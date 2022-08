Après avoir dépensé plus de 1,5 crore en tatouages, elle a du mal à trouver un emploi

Les temps ont changé. Avoir des tatouages ​​n’affecte pas sa carrière ou ses perspectives d’emploi. Mais l’Australienne Amber Luke, qui a 99% de son corps encré, en subit définitivement les conséquences. La mannequin australienne, surnommée Dragon Girl, a dépensé une somme exorbitante de 200 000 £ (environ 1,9 crore) pour ses tatouages ​​et ses interventions chirurgicales. Auparavant, Amber a fait la une des journaux pour ses changements drastiques au fil des ans, y compris une intervention chirurgicale pour se fourrer la langue et se donner des oreilles pointues «d’elfe». Elle est également devenue aveugle pendant trois semaines et a sangloté des larmes bleues l’année dernière après s’être fait tatouer un “bleu dragon” sur ses globes oculaires. Maintenant, dans une interview, la accro à l’encre a déclaré qu’en dehors de la douleur physique, son look distinctif limitait également ses opportunités d’emploi.

Amber, qui est apparue dans une émission de radio de Brisbane Robin, Terry & Kip, a fait la lumière sur sa vie professionnelle difficile, a rapporté Daily Star.

Mentionnant que les entreprises ne tiennent pas compte de son éthique de travail, de sa morale ou de ses valeurs, Amber a déclaré: «Je ne vais pas l’édulcorer, cela a limité mon [employment] options mais ça va. Parce que de mon point de vue, je ne veux pas travailler pour une entreprise qui a l’esprit superficiel et qui ne peut pas regarder au-delà de mon image. Reconnaissant que “chacun a sa propre idée de ce qu’est la beauté”, le mannequin a déclaré que ses tatouages ​​et piercings ne méritaient pas la haine. Les tatouages ​​d’Amber, qui se comptent par centaines, sont inspirés de symboles et de dédicaces sataniques, dont le mot « mort » sur sa main. Amber, une sataniste autoproclamée, a ‘666’, une croix à l’envers et un serpent encré sur son visage.

Au cours de l’interview, Amber a également expliqué comment ses globes oculaires bleus l’ont laissée temporairement aveugle. Cependant, la douleur n’a pas arrêté les modifications d’Amber. Peu de temps après les yeux bleus, ses dents se sont aiguisées en crocs. Ce n’est pas ça, Amber a des remplisseurs de joues et de lèvres ainsi que des améliorations des seins et des fesses.

