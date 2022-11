Après avoir crié à Sumbul Touqeer Khan, Shalin Bhanot donne un coup de pied à la table et Tina Datta frappe le mur

La candidate de Bigg Boss 16, Sumbul Touqeer Khan, âgée de 18 ans, qui est enfermée à l’intérieur de la maison controversée, a fait la une des journaux en raison de son amitié avec Shalin Bhanot et Tina Datta.

Il semble que l’actrice de 18 ans soit incapable de comprendre ce qui est bien et mal pour elle. Dans les récents épisodes de Bigg Boss 16, on a entendu Tina Datta dire qu’elle est très particulière à propos de son personnage et qu’elle n’aime pas que quelqu’un parle mal d’elle. Même elle a dit à Abdu Rozik de ne pas l’avoir mise en relation avec la co-concurrente Shalin Bhanot qui a avoué ses sentiments pour elle.

Fait intéressant, on l’a entendue dire à Shalin que Sumbul avait des sentiments pour elle. Depuis la première semaine, elle parle des sentiments de Sumbul pour Shalin. Cependant, Sumbul a précisé à plusieurs reprises qu’elle n’avait de sentiments pour personne à l’intérieur de la maison, mais elle ne considère que Shalin comme une très bonne amie. Tina Datta, qui dit à tout le monde de ne pas parler de son personnage, n’est toujours pas d’accord avec Sumbul et continue de dire à Shalin que l’actrice de 18 ans a un faible pour la star de télévision de 40 ans.

Toutes ces conversations ont suscité des polémiques autour de Sumbul qui a même été critiquée pour son comportement par l’animateur Salman et les internautes. Mais, dans la nouvelle promo partagée sur la page officielle de Colors TV, on peut entendre Shalin et Tina crier à Sumbul pour avoir assassiné le personnage de cette dernière. Shalin donne un coup de pied à la table tandis que Tina Datta frappe le mur. Fait intéressant, Tina est celle qui continue de parler de Sumbul.

Dans la vidéo, on peut également entendre Shalin demander à Sumbul “pourquoi diable venez-vous chez nous.” Cependant, Shalin ne doit pas oublier que c’est lui qui a récemment dit à Sumbul que “Sumbul, Tina et Shalin sont le pouvoir de cette maison” alors qu’elle maintenait ses distances.

Regarder la promo





Cette promo ne s’est pas bien passée avec les utilisateurs qui ont critiqué Tina et Shalin pour leur comportement. L’un d’eux a écrit: “Tina est une fille très sale et elle joue au jeu sale jour 1 se wo sumbul ke piche pari h.or shumbul pyar krti h ise ne failaya taki isliye ki kuoki ghar moi faux amour bnana ta ise lga ki sumbul ou shalin ki story se suru na ho jaye isliye aisa kaha. Ou khud salin se chip gyi.cheap aurat.

Le second a dit: “Elle est jeune et cet âge est vulnérable.. Comment peuvent-ils la traiter comme ça.. Elle a un cœur pur.. Inlogon k trh dusre ko bura dikha k khud ko mahan banane ki kosis ni krti.” La troisième personne a commenté: “Dusro ka assassinat de personnage karte time ni socha tina ne ab khudke liye q itna bura lg rha h har time jb sumbul ka assassinat de personnage krti h tb kya.” La quatrième personne a écrit : « Bolta h humari kya galti h wo khhud aari h.. wo khhud jata h tabb nhi kya.. uske papa sahi bole. Tina itna bura boli h sumbul ke me met à nu. Abhi bhi wo shalin ko bolti h sumbul ke name se koi bhi baat ho toh sumbul ko bolo na wo bana degi.