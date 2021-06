Sofia Hayat a été maltraitée par les fans de Salman Khan après avoir critiqué la superstar sur ses pages de réseaux sociaux. L’ancienne candidate de » Bigg Boss » a même déclaré qu’elle refusait d’assister à la finale de l’émission de téléréalité pour éviter de partager la scène avec Khan. Sofia a également critiqué Salman pour avoir sorti ses films le jour de l’Aïd, une journée spirituelle.

Hayat a écrit : « Salman Khan a utilisé les mêmes astuces à chaque fois qu’il sort un film. Il sort le jour de l’Aïd, utilisant la fête religieuse comme une journée promotionnelle, profitant d’une journée spirituelle. Il sort également les mêmes intrigues clichées, les mêmes regards ringards à la caméra, la même histoire cliché de fille rencontre un garçon (en utilisant toujours un modèle plus jeune à chaque fois, n’est-il pas temps que vous choisissiez une fille de votre âge pour jouer en face de vous ?), et les mêmes lignes clichées ringardes. Ce qu’il n’a pas fait est de grandir. Son public a clairement grandi et en a marre des mêmes histoires régurgitées qui sont assez clairement abrutissantes, même en regardant la bande-annonce de Radhe, pensais-je, n’ai-je pas déjà vu tout cela? «

Peu de temps après, Sofia a été maltraitée par les fans de Salman et elle est allée sur sa page Instagram pour partager quelques captures d’écran. Elle a écrit, « C’est ce qui arrive quand on regarde trop de films de Salman Khan…

Je ne suis pas surpris que les fans de Salmans parlent ainsi. Nous sommes ce que nous écoutons, regardons et lisons.

En tant que célébrité, nous avons des postes à responsabilité. Qu’enseignons-nous aux gens dans nos films, à la télévision, dans ce que nous disons et ce que nous faisons ? J’ai eu des audiences de plusieurs millions sur mes émissions de télévision, et BB en avait plus d’un milliard. La raison pour laquelle je n’ai pas participé à la phase finale, c’est parce que je tenais à mes bonnes mœurs. La renommée était secondaire à cela. Pourquoi? Parce que de nombreux fans impressionnables regardaient, et j’ai pris la décision égoïste de participer au plus grand épisode de Big Boss au monde ou de rester à l’écart, même après que les producteurs m’ont menacé avec le contrat disant que je devais participer à l’émission de télévision selon mon contrat. J’ai dit que mon contrat me protégeait de la violence et ils n’ont pris aucune mesure pour me protéger, donc parce qu’ils ont rompu le contrat, je l’ai fait.

Mes fans sont polis, forts et honnêtes. Ils ne diraient jamais de choses ignobles. C’est le reflet de ce que j’ai présenté.

J’aimerais pouvoir en dire autant des fans de Salmans.

Oh et au fait, JE NE CÉDÉE PAS AUX BULLES OU TOLLS. »

Sofia avait déjà été félicitée par Kamaal R Khan (KRK) pour avoir parlé contre Salman.