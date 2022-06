Après avoir claqué Kangana Ranaut, Payal Rohatgi invitera l’actrice à son mariage avec Sangram Singh

Payal Rohatgi, candidate à la saison 1 de Lock Upp, est prête à se marier avec son petit ami de longue date, Sangram Singh, qui est un lutteur. Le couple échangera ses vœux le 9 juillet 2022 au JP Palace à Agra.

Payal a partagé sa vidéo d’invitation de mariage sur les réseaux sociaux qui est devenue virale en un rien de temps. Les fans souhaitent le couple sur les réseaux sociaux. Selon News 18, Payal a déclaré: “C’est une réunion de famille très très privée – juste sa famille et ma famille”, a-t-elle déclaré. L’actrice a en outre ajouté: “Pas d’amis avant le mariage et le mariage, je veux que ce soit juste de la famille et lui (Sangram) aussi.”

Elle a révélé que le 14 juillet, ils organiseraient une réception dans la capitale, Delhi. «Nous essayons de nous assurer que nous sommes juste avec la famille pour les fonctions de mariage et de pré-mariage. Nous inviterons ensuite tout le monde à la réception de Delhi qui aura lieu le 14 juillet. C’est donc à ce moment-là que la réception à Delhi aura lieu, mais le mariage et le pré-mariage seront limités à la famille.

Lorsqu’on lui a demandé si elle inviterait Kangana à son mariage, elle a déclaré: «Je vais évidemment m’assurer d’envoyer l’invitation à sa sœur Rangoli et si elle est à Delhi, j’adorerais la voir à la réception. Elle est gentille et je suis gentil. C’est une bonne occasion et nous devrions oublier le passé.

Pour les non-initiés, après ne pas avoir assisté à la fête du succès de Lock Upp, Payal a maintenant critiqué Kangana Ranaut et toute l’équipe.





Payal s’est rendu sur Instagram et a écrit une longue note qui disait: “Triste truc de relations publiques par …… .Utiliser des célébrités sans emploi pour me cibler. Le fait est que s’ils connaissent le gagnant paresseux de #lockup et qu’ils ont regardé l’émission intitulée #Lockup, ils doivent connaître Payal et comprendre le sens du mot #BADASS.

Elle a en outre mentionné: “Kangana et de nombreuses célébrités de grade A qui sont venues en tant qu’invités sur #lockupp m’ont appelée #BADASS. Peut-être qu’ils n’en savaient pas la signification alors au milieu du spectacle et à la finale, Kangana l’a réalisé. Cela signifie donc que le concept de l’émission était une pensée d’OCCHA et ILS ont donc remporté les types Ghar Ghar ki kahani après avoir noué des liens avec l’hôte de #Biggboss une semaine avant la finale alors que toute la saison, tout ce que Kangana a dit, c’est que cette émission n’est pas GHAR GHAR KI Genre KAHANI.