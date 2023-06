Après avoir claqué Adipurush, Sunil Lahri fonde de grands espoirs sur Kangana Ranaut en tant que Sita dans Sita : l’Incarnation

Adipurush a fait face à de nombreuses critiques de la part du casting original de Ramayana, dirigé par Ramanand Sagar. L’acteur Sunil Lahri s’en est pris aux créateurs d’Adipurush, affirmant qu’ils l’avaient totalement ruiné après l’avoir rendu différent. Et maintenant, après avoir claqué les créateurs d’Adipurush, il a parlé de Kangana Ranaut et a admis qu’il avait une confiance totale en elle quand il s’agissait de faire quoi que ce soit lié à la culture. Sunil Lahri, qui est connu sous le nom de Laxman jusqu’à ce jour, a même fait une suggestion pour Kangana Ranaut, qui joue le rôle de Sita dans Sita : l’Incarnation.

L’acteur Sunil Lahiri a déclaré: « J’ai une confiance totale dans le film de Kangana que ce ne sera rien qui soit contre notre culture et quoi qu’elle fasse, cela ne fera qu’améliorer la perception. » Je ne peux pas en dire autant pour le reste des gens. D’après mon expérience, je ne ferais que suggérer et conseiller de ne pas jouer avec votre culture ».

Plus tard, il s’est également intéressé aux réalisateurs qui n’ont d’autre sujet que de faire des films sur le Ramayana. Interrogé sur le Ramayana de Nitesh Tiwari, où des rapports suggèrent que Ranbir Kapoor jouera Lord Ram tandis qu’Alia Bhatt sera sa Sita, il a répondu : « Le contenu sur la religion devient-il une tendance ? ». En parlant d’Adipurush, cela s’est avéré être la plus grande déception, et on dit que les créateurs sont en train de retravailler le dialogue qui est qualifié de loufoque par le public, et ils le rééditeront une fois de plus dans les salles. « Je ne peux vraiment pas comprendre à qui ils (les fabricants d’Adipurush) s’adressaient. Na narration, na histoire na caractérisation. Sab kuch haywire hai. Différents dikhane ke naam pe satyanash kar diya. » Il a en outre déclaré que tout le film était absurde, « Il n’est pas nécessaire de dire à la génération d’aujourd’hui Ramavan dans un langage de type » Chal nikal le « . Notre Ramayan a été réalisé il y a plus de 35 ans, mais lorsqu’il a été rediffusé pendant le verrouillage, les jeunes l’ai regardé et l’a compris. En fait, ma base de fans est plus parmi les jeunes que les seniors. Donc, ils ont définitivement accepté la langue, le look et tout. Quand je regardais le film, les gens assis à côté de moi se demandaient quelles bêtises ces gars-là avaient fait. » Il a conclu en disant qu’il a honte de ce qu’ils ont fait.