La superstar de Bollywood Shah Rukh Khan et la fille de l’entrepreneur et architecte d’intérieur Gauri Khan, Suhana Khan, qui a récemment eu 21 ans, prennent à nouveau d’assaut Internet.

De nouvelles photos de Suhana Khan en train de se détendre avec ses copines à New York ont ​​fait surface en ligne et les images sont comme prévu devenant virales, laissant les fans émerveillés par la vie incroyable de l’enfant star dans la Big Apple.

Des photos de Suhana se détendant avec ses amis tout en profitant de la saison à bord de la dernière attraction époustouflante de la rivière Hudson: un bateau à remous, ont été partagées à l’origine par ses copines Alana Markel et Priyanka Kedia sur Instagram.

Sur l’image, on voit la bande de filles posant pour un clic en maillot de bain tandis que Suhana se cache derrière l’un de ses amis alors qu’elle sourit à la caméra.

(Emojis de tambour) … et scène « , a écrit Alana dans son post Instagram, et Suhana a laissé tomber des émojis de cœur dans la section commentaires. Priyanka, quant à elle, a posté les clichés sur Instagram Stories sans aucune légende.

Regardez les photos ici:

Auparavant, des photos et des vidéos de Suhana célébrant son 21e anniversaire avec ses amis dans son magnifique appartement de New York étaient devenues virales sur Internet. Pour la fête à domicile, Khan a opté pour un look tout noir et c’était magnifique, en effet.

Dans l’une des vidéos virales, Suhana et ses amis ont été vus en train de faire une bobine Instagram en jouant sur « Body (Remix) » de Tion Wayne et Russ Millions Feat. Darkoo, ArrDee, E1, ZT, Bugzy Malone et autres. La vidéo montrait Suhana vêtue d’une robe noire à taille découpée avec un décolleté en V profond et un ourlet sirène. Elle a laissé ses cheveux ouverts et a complété son look avec des boucles d’oreilles pendantes. Même la couleur de ses amis s’est coordonnée avec elle dans des tenues de couleur noire.

Jetez un œil aux photos et vidéos ici:

Pour l’inversé, Suhana poursuit son cours d’études cinématographiques à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York.