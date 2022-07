Après avoir captivé les audiences sur les émeutes du Capitole, Trump sera-t-il inculpé ?

Des questions sur les poursuites potentielles de Trump planent sur Washington.

Les analystes juridiques ont déclaré que Trump pourrait faire face à au moins deux chefs d’accusation : « complot en vue de frauder les États-Unis » pour avoir cherché à annuler les résultats des élections et « obstruction à une procédure officielle » pour l’attaque du Capitole.

La décision appartient essentiellement à un seul homme : le procureur général Merrick Garland.

Doit-on poursuivre Donald Trump pour ses efforts visant à annuler les résultats des élections américaines de 2020 ?

La question, lourde de conséquences, plane sur Washington après la conclusion d’une série d’auditions par le panel de la Chambre enquêtant sur l’attaque du Capitole américain.

Et avec Trump, âgé de 76 ans, faisant allusion à une nouvelle course à la Maison Blanche en 2024, cela a pris une urgence supplémentaire.

La lourde décision de porter potentiellement des accusations contre l’ancien président repose essentiellement sur un seul homme : le procureur général Merrick Garland.

Voici un aperçu de certaines des accusations possibles – et des retombées politiques – si Garland, 69 ans, poursuit l’acte d’accusation de Trump :

Les frais potentiels

Au cours de huit audiences publiques télévisées, le comité de la Chambre a présenté une feuille de route que le chef du ministère de la Justice pourrait éventuellement suivre.

Trump savait qu’il avait perdu l’élection – ses conseillers le lui avaient dit et ses contestations judiciaires n’allaient nulle part – mais il a continué d’insister sur le fait qu’elle avait été “volée” par le démocrate Joe Biden.

Trump a fait pression sur les responsables électoraux en Géorgie pour “trouver” les votes dont il avait besoin pour gagner et a tenté de forcer le vice-président de l’époque, Mike Pence, à ne pas certifier les résultats des élections lors de la réunion du Congrès du 6 janvier.

Trump a convoqué ses partisans à Washington, leur disant dans un discours enflammé près de la Maison Blanche de “se battre comme l’enfer”.

Il s’est ensuite assis pendant trois heures et a regardé à la télévision ses fidèles partisans attaquer violemment le Capitole dans le but de bloquer la certification par le Congrès de la victoire de Biden.

En ce qui concerne les crimes spécifiques, les analystes juridiques ont déclaré que Trump pourrait faire face à au moins deux chefs d’accusation : « complot en vue de frauder les États-Unis » pour avoir cherché à annuler les résultats des élections et « obstruction à une procédure officielle » pour l’attaque du Capitole.

L’obstruction à une procédure officielle a été l’accusation la plus souvent utilisée contre les centaines de partisans de Trump arrêtés pour avoir violé le Capitole.

Les retombées politiques

Outre les ramifications juridiques, une poursuite sans précédent d’un ancien directeur général provoquerait probablement un tremblement de terre politique dans un pays instable déjà fortement divisé selon des lignes partisanes démocrates et républicaines.

“Inculper un adversaire politique passé et futur du président actuel serait un événement cataclysmique dont la nation ne se remettrait pas de sitôt”, a déclaré Jack Goldsmith, qui a été procureur général adjoint dans l’administration George W. Bush.

“Cela serait considéré par beaucoup comme une rétribution politisée”, a déclaré Goldsmith dans un éditorial du New York Times, menaçant “d’enflammer davantage notre acrimonie partisane déjà flamboyante”.

Rich Lowry, rédacteur en chef du conservateur National Review, a déclaré que poursuivre l’ancien président serait un « faux pas catastrophique des ennemis de Trump » qui pourrait même finir par lui donner un coup de pouce politique.

“Nos institutions ne sont pas en bonne santé et sont mal équipées pour résister aux turbulences intenses qui résulteraient de la poursuite du champion politique de millions de personnes”, a écrit Lowry dans Politico. “L’affaire traînerait vraisemblablement pendant des années.”

Laurence Tribe, professeur de droit à Harvard, a fait valoir que ne pas tenir Trump responsable serait tout aussi préjudiciable.

“Je reconnais certainement que l’inculpation d’un ancien président générerait beaucoup de chaleur sociale, peut-être de la violence”, a déclaré Tribe. “Mais ne pas l’inculper inviterait une autre insurrection violente.”

Le procureur général

Garland, le procureur général, a été fréquemment interrogé sur ses intentions, mais a pris soin de ne pas lui donner la main.

Il a déclaré récemment que l’enquête du 6 janvier était l’enquête “la plus importante” jamais menée par le ministère de la Justice et qu’elle devait “bien faire les choses”.

“Nous devons tenir pour responsable toute personne pénalement responsable d’avoir tenté d’annuler une élection légitime”, a déclaré Garland, soulignant que “personne n’est au-dessus de la loi”.

Ancien procureur et juge, Garland a été nommé procureur général par Biden après avoir été privé d’un siège à la Cour suprême par le Sénat contrôlé par les républicains en 2016.

Garland a la réputation d’être prudent et scrupuleusement juste, ce qui laisse supposer qu’il pourrait nommer un procureur spécial pour gérer le dossier juridique de Trump afin d’éviter toute perception de conflit d’intérêts.

Tribe, l’ancien professeur de Garland à Harvard, a déclaré qu’il pensait que le procureur général inculperait finalement Trump.

“Il a dit qu’il irait au sommet si c’est là que les preuves pointent et c’est certainement là que ça pointe maintenant”, a déclaré Tribe à CNN. “Je pense qu’il y a de fortes chances qu’il soit inculpé.”

La défense Trump

Trump, qui a été destitué par la Chambre pour l’insurrection du 6 janvier mais acquitté par le Sénat, a passé des semaines à protester contre ce qu’il appelle une “cour kangourou” partisane.

Dans une déclaration de 12 pages publiée à la mi-juin, Trump a déclaré que le comité de la Chambre “se moquait de la justice”.

“Ils ont refusé de permettre à leurs opposants politiques de participer à ce processus, et ont exclu tous les témoins à décharge, et tous ceux qui signalent si facilement les failles de leur histoire”, a-t-il déclaré.

“Les démocrates ont créé le récit du 6 janvier pour détourner l’attention de la vérité beaucoup plus grande et plus importante selon laquelle les élections de 2020 ont été truquées et volées”, a-t-il déclaré.

William Banks, professeur de droit à l’Université de Syracuse, a déclaré que les procureurs seraient tenus de prouver non seulement que Trump était “coupable au-delà de tout doute raisonnable, mais qu’il avait l’intention de violer la loi”.

“Non seulement il a entravé la procédure du Congrès en rendant pratiquement impossible le décompte des voix et la certification des élections, mais c’est ce qu’il avait l’intention de faire”, a déclaré Banks.

Les avocats de Trump, a-t-il dit, pourraient contrer ce récit en le présentant comme un “patriote qui croyait vraiment que l’élection lui avait été volée et qu’il essayait de sauver le pays”.