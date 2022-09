Après avoir brillé contre Manchester United, l’ancien espoir de Barcelone et du Real Madrid Takefusa Kubo pourrait enfin être prêt à faire sa marque

A seulement 21 ans, Takefusa Kubo a déjà compilé tout un curriculum vitae footballistique – même s’il n’est peut-être pas un nom immédiatement reconnaissable pour le fan moyen.

Après tout, combien peuvent compter à la fois Barcelone et le Real Madrid parmi leurs anciens clubs ?

Mais ayant été contraint d’en laisser un La Ligue puissant en raison des règles de la FIFA et luttant ensuite pour faire une percée chez l’autre géant espagnol, l’attaquant japonais semble avoir enfin trouvé la place pour lui de briller à la Real Sociedad.

– Les débuts de Ronaldo en Ligue Europa frustrants lors de la défaite de Man United

– Le retour de Queiroz peut-il renforcer les espoirs de l’Iran en Coupe du Monde de la FIFA ?

– L’as japonais Doan a encore beaucoup à faire dans sa carrière

N’ayant déménagé à Saint-Sébastien qu’en été, Kubo a eu un impact immédiat en marquant un premier but lors d’une victoire 1-0 contre Cadix et a commencé trois des quatre matches de championnat de son nouveau club jusqu’à présent dans la nouvelle saison.

Takefusa Kubo a commencé la nouvelle saison – et le dernier chapitre de sa carrière – en marquant le seul but du match lors de ses débuts alors que la Real Sociedad battait Cadix en août. CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images

Jeudi soir, sous les brillantes lumières européennes d’Old Trafford, il a de nouveau été impressionnant alors que la Sociedad ouvrait sa campagne en Ligue Europa en battant Manchester United 1-0 – sa première victoire contre une opposition anglaise.

Ayant été l’une des rares menaces à la ligne de défense de United lors des 45 premiers matchs, Kubo a continué à tourmenter Victor Lindeloff – passé à l’arrière droit après la sortie à la mi-temps de Diogo Dalot – après la pause alors que la Sociedad progressait dans le match, jusqu’à ce qu’il soit remplacé à la 78e minute par les visiteurs déjà en possession de ce qui allait s’avérer être le vainqueur.

Avec son habileté et son sang-froid en pleine possession, Kubo aurait même pu faire une passe décisive pour Alexandre Sorloth avec une livraison de gauche parfaitement fouettée mais pour une intervention cruciale de la dernière chance de Lisandro Martinez.

Une telle performance ne devrait pas être une énorme surprise si l’on considère les attentes à son égard en fonction du potentiel qu’il a montré dès son plus jeune âge.

Alors qu’il n’avait que dix ans, Kubo a accepté une invitation à rejoindre la célèbre académie La Masia de Barcelone et allait devenir un buteur prolifique au niveau des jeunes.

Takefusa Kubo a été pressenti pour être la prochaine grande vedette du football japonais à partir du moment où il a été invité à rejoindre la célèbre académie La Masia de Barcelone à l’âge de dix ans. Koji Watanabe/Getty Images

Cependant, lorsqu’il a été constaté que l’équipe catalane avait enfreint la politique de transfert de la FIFA concernant la signature de joueurs internationaux de moins de 18 ans, leur talent prodigieux de Kawasaki a été contraint de rentrer chez eux.

Presque immédiatement, Kubo a été happé par le FC Tokyo et allait bientôt devenir le plus jeune buteur de Ligue J1 histoire à l’âge de 15 ans et dix mois.

Jouant régulièrement au football en équipe première malgré ses jeunes années, il ne lui a pas fallu longtemps pour attirer à nouveau l’attention des plus grands clubs européens.

En 2019, avec Kubo désormais âgé de 18 ans, c’est le Real qui remporte la course pour ses services.

Kubo ne se serait jamais attendu à se frayer un chemin dans le onze de départ de Los Blancos tout de suite.

Ce qu’il aurait espéré cependant – à tout le moins – serait d’avoir finalement une chance de prouver sa valeur.

Bien qu’il ait été dans les livres du Real Madrid au cours des trois dernières saisons, Takefusa Kubo n’a jamais fait d’apparition en équipe première pour Los Blancos et a plutôt passé du temps en prêt à Majorque, Villarreal et Getafe. Matthew Visinsky/Icon Sportswire

Trois saisons sont allées et venues avec Kubo qui s’est effectivement lancé dans une mini-tournée d’Espagne, car il a été expédié sur quatre périodes de prêt différentes.

Certains, comme le tout premier à Majorque – où il a marqué quatre fois en 36 apparitions, ont donné des raisons d’être optimistes.

D’autres, comme la demi-saison qu’il a passée à Villarreal, n’ont guère contribué à son développement car il s’est retrouvé à la périphérie.

En été, Kubo était à nouveau sur le point de quitter le Santiago Bernabeu – mais cette fois pour de bon car il a décidé de rejoindre la Sociedad pour un transfert permanent.

C’était sans doute une décision courageuse étant donné qu’il lui restait encore deux ans sur son contrat avec le Real, mais Kubo pensait clairement que c’était le bon moment pour tenter sa chance ailleurs.

Pas une mauvaise décision étant donné qu’il y a une place au Japon Coupe du monde Fifa équipe à gagner.

Après avoir joué aux Jeux olympiques de l’année dernière à Tokyo, Takefusa Kubo espère impressionner suffisamment à la Real Sociedad pour gagner une place dans l’équipe japonaise pour la prochaine Coupe du monde de football. Zhizhao Wu/Getty Images

Il y a aussi des endroits bien pires où aller, la Sociedad lui offrant toujours une exposition dans l’une des meilleures ligues européennes avec le football continental, mais étant également une équipe qui est potentiellement à nouveau en hausse avec des classements consécutifs dans le top six dans le passé. trois campagnes.

Même si Kubo continue à passer une partie importante de sa carrière dans les environs plus modestes de Saint-Sébastien, du moins par rapport à Madrid ou à Barcelone, il n’y aurait guère de honte à cela, même face à ses compatriotes.

Pour chaque Shinji Kagawa et Keisuke Honda qui exerçaient leur métier pour les grandes équipes européennes, il y a eu un Makoto Hasebe ou Maya Yoshidaqui se sont toujours taillé une carrière respectable malgré le fait qu’ils se sont tournés vers des tenues moins illustres.

Pourtant, à seulement 21 ans, Kubo a le temps de son côté. Et comme il l’a montré contre United jeudi, il a encore beaucoup de potentiel à débloquer.

Bien que ses séjours à Barcelone et au Real Madrid ne se soient peut-être pas déroulés comme prévu, peut-être – à la Sociedad – il est enfin temps pour lui de faire sa marque.