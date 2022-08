Après avoir brassé ‘Koffee’, Sara Ali Khan-Janhvi Kapoor devient ‘ko-stars’ pour un projet à venir

Deux des acteurs les plus connus des films hindis sont Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor. Les deux ont également un lien incroyable, dont ils ont récemment discuté dans le programme de discussion bien connu de Karan Johar, Koffee With Karan. Les deux ont tout de suite parlé de leur amitié et de leurs liens, en commençant par la façon dont ils se sont connectés pour la première fois et leurs aventures ensemble. Les deux sont maintenant prêts à travailler ensemble en tant qu’acteurs.

Vendredi, Sara Ali Khan a publié une photo assez intrigante d’eux prise sur les plateaux de leur nouveau projet sur ses comptes de réseaux sociaux. Dans l’image fixe, les deux ont l’air terrifiés.





“De brasser du café qui était chaud, maintenant enfin en tant que ko-acteurs, nous avons tourné. Attendez et regardez-nous – dites-nous ce que vous en pensez @janhvikapoor”, a écrit Sara en partageant la photo.

Côté travail, Sara Ali Khan est apparue récemment avec Akshay Kumar et Dhanush dans le film Arangi Re. Elle sera ensuite vue avec Vicky Kaushal dans le film sans titre sur lequel travaillent les producteurs Dinesh Vijan et Laxman Utekar. Elle a également deux projets avec Dharma Productions de Karan Johar ainsi que Gaslight, le film de Pawan Kriplani avec Vikrant Massey.

Janhvi Kapoor est récemment apparu dans le film Good Luck Jerry. Elle vient de terminer le tournage de Bawaal avec Varun Dhawan. En plus de cela, Mili a été produit par le père de Janhvi, Boney Kapoor.

Dans le passé, les deux acteurs se sont rendus ensemble dans des endroits comme Kedarnath, Los Angeles et Goa. Ils se sont également assurés de publier des photos fantastiques de leurs merveilleux voyages sur les réseaux sociaux.