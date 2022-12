Après avoir attisé les craintes de Covid, la Chine doit maintenant essayer de les apaiser

Pendant près de trois ans, le gouvernement chinois a déployé son considérable appareil de propagande pour attiser les craintes concernant le Covid afin de justifier des quarantaines à grande échelle, des tests de masse fréquents et la traque de plus d’un milliard de personnes. Alors que les autorités modifient désormais leur approche de la pandémie, elles doivent minimiser ces craintes.

Jusqu’à la semaine dernière, au cours de laquelle des rassemblements ont exprimé une opposition publique extraordinaire aux règles strictes du “zéro Covid”, les responsables gouvernementaux et les médias d’État mettaient toujours l’accent sur les nouvelles médicales les plus inquiétantes concernant la pandémie. Il y avait d’innombrables histoires sur le nombre élevé de morts subies ailleurs – en particulier aux États-Unis – et sur les mois de problèmes respiratoires, de troubles cognitifs et d’autres difficultés associées au long Covid.

Le journal officiel du Parti communiste, Le Quotidien du Peuple, a averti le 15 novembre que tout assouplissement des mesures Covid mettrait en danger la vie et la santé du peuple chinois : « L’assouplissement de la prévention et du contrôle augmentera inévitablement le risque d’infection des groupes sensibles. .”

Il y a à peine une semaine et demie, le vice-Premier ministre supervisant les réponses du gouvernement à Covid, Sun Chunlan, a déclaré que “toute personne qui devrait être testée doit être testée, et personne ne doit être laissé pour compte”.