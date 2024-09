Après avoir appris que Freedom 55 était hors de portée, ce retraité a changé sa trajectoire financière et a pris sa retraite à 51 ans. De plus, comment l’alimentation protège la santé du cerveau à mesure que vous vieillissez

Ouvrir cette photo dans la galerie : Duane Cole/Le Globe and Mail

Scott Hartman, 59 ans, d’Oakville, en Ontario, a pris sa retraite en 2017 à l’âge de 51 ans après avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur de la publicité dans la presse écrite. « Je travaillais dur, je travaillais de 50 à 60 heures par semaine », dit-il dans cet article de Tales from the Golden Age. « Il y avait des moments où ma femme craignait que je fasse une crise cardiaque à mon bureau. » Il a accepté une indemnité de départ volontaire de son entreprise, qui lui a permis de toucher 16 mois de revenus supplémentaires après sa retraite.

Hartman avait toujours prévu de prendre une retraite anticipée. « En 2004, au début de la quarantaine, j’ai rencontré ma conseillère et je lui ai dit que je pensais à « Freedom 55 » et je lui ai demandé si c’était possible. Elle a créé un plan et m’a dit que ce n’était pas possible, en raison de ma situation financière et de ma trajectoire de carrière. Je n’ai pas aimé entendre ça, alors j’ai créé un plan pour y arriver. »

Il a commencé à suivre des cours de gestion, ce qui a permis à sa carrière et à ses revenus de progresser, tout en continuant à épargner et à investir beaucoup plus. Hartman s’est appuyé sur l’expertise de conseillers financiers pour le guider, ainsi que sur celle de son père, qui travaillait dans le secteur des services financiers.

« Ma femme et moi avons accumulé un bon capital en épargnant et en investissant, notamment en remboursant rapidement notre prêt hypothécaire, ajoute-t-il. J’ai également réduit mon exposition au risque de marché et diversifié mes placements à mesure que je vieillis. Je prévois de toucher mes prestations du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse plus tôt que prévu, car je ne sais pas combien de temps je vivrai. Si je vis jusqu’à 90 ans, je serai en sécurité financière. »

Au début, la retraite a été un choc, confie Hartman. « J’avais 28 subordonnés directs et le calme était inhabituel par rapport à l’effervescence de mon ancienne vie professionnelle. Je regrette parfois d’avoir une carrière à temps plein et d’être la personne de référence. Il m’a également fallu un certain temps pour changer mes habitudes de sommeil. Je me levais encore à 7 heures du matin, impatient de me mettre au travail. Ma femme m’a dit que je devais ralentir. »

Hartman conseille à toute personne approchant la retraite de comprendre les implications fiscales du retrait de son épargne-retraite pour en tirer un revenu. « Travaillez avec un conseiller si vous le pouvez. Il est important d’avoir un plan pour minimiser vos soucis financiers. »

Questions et réponses sur la retraite

Q: Ma question concerne les paiements de transition effectués par mes régimes à prestations déterminées. J’ai 62 ans. J’ai appris que je recevrais un paiement de transition qui cessera lorsque j’aurai 65 ans. Je ne sais pas comment il est calculé et je ne sais pas de combien ma pension sera réduite. Pourriez-vous m’expliquer ce que sont les paiements de transition et comment gérer leur impact?

Nous avons demandé à Sandi Martin, CFP®, planificatrice financière rémunérée uniquement à l’acte chez Sandi Martin Financial Planning en Ontario, de répondre à cette question.

UN: En tant que membre d’un régime à prestations déterminées, vos prestations à vie et de raccordement sont conçues pour refléter le fait que vous avez réellement cotisé à au moins deux régimes de retraite au cours de votre vie : votre pension et le Régime de pensions du Canada.

Les cotisations au Régime de pensions du Canada atteignent un plafond chaque année lorsque vos revenus dépassent la limite de cette année, et le montant que vous cotisez à votre régime à prestations déterminées en tient généralement compte.

Par exemple, si vous étiez membre du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, vous verseriez au régime 1,4 % de votre salaire annuel jusqu’à concurrence de la limite du RPC, plus 12 % de tout salaire que vous gagnez au-delà de cette limite.

Votre RPC et votre régime de retraite à prestations déterminées vous offrent la possibilité de prendre votre retraite plus tôt que votre date de retraite « normale » en échange d’un paiement mensuel moins élevé, et votre régime de retraite a prévu un montant complémentaire pour compléter votre revenu (en d’autres termes, pour vous aider) jusqu’à ce que vous soyez admissible aux prestations non réduites du RPC à l’âge de 65 ans.

Le calcul de votre prestation de raccordement varie d’un régime à l’autre, mais inclut généralement une combinaison de vos années de service, de vos gains les plus élevés et d’un facteur d’ajustement du RPC. Votre régime de retraite peut publier ces renseignements sur son site Web, les partager dans votre relevé annuel ou vous devrez peut-être les demander directement à votre administrateur de régime de retraite. Le montant que vous recevrez dépendra du moment où vous cesserez de travailler et du montant de vos revenus. Vous devrez donc demander un devis personnalisé. Votre pension diminuera de ce montant à l’âge de 65 ans.

Voilà ce que signifie l’intégration entre votre prestation de raccordement et le Régime de pensions du Canada. Vous pouvez choisir de toucher votre prestation du RPC avant ou après 65 ans, mais cette décision ne modifiera pas le montant de votre prestation de raccordement ni la date à laquelle elle prend fin.

