L’actrice de Bollywood Dia Mirza, qui attend son premier enfant avec son mari Vaibhav Rekhi, a récemment parlé du sexisme rampant dans l’industrie cinématographique hindi. En fait, se référant à son premier film de 2001 ‘Rehnaa Hai Terre Dil Mein’, Dia a reconnu qu’il avait des éléments sexistes.

Dans une interview avec Brut India, tout en parlant de vivre dans une «société patriarcale», Dia a déclaré: «Les gens écrivaient, pensaient et faisaient du cinéma sexiste et je faisais partie de ces histoires … Rehnaa Hai Terre Dil Mein a du sexisme en elle … je jouais avec ces gens. Je travaillais avec ces gens. C’est fou. Je vais vous donner des petits exemples. Un maquilleur ne pouvait être qu’un homme, ne pouvait pas être une femme. Un coiffeur devait seulement être une femme … Quand j’ai commencé à travailler dans des films, il y avait au mieux quatre ou cinq femmes dans une équipe donnée avec un effectif de plus de 120 personnes… parfois 180 personnes. «

«Nous vivons dans une société patriarcale et c’est une industrie largement dirigée par des hommes. Donc, il y a un sexisme endémique. Et je pense que pour une grande part, ce n’est même pas un sexisme conscient parce qu’il y a tellement d’hommes qui sont écrivains, qui sont des réalisateurs qui sont des acteurs, qui ne sont même pas conscients de leur pensée sexiste », a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans une interview en 2019 avec IANS, l’ancienne reine de beauté, tout en se souvenant avec tendresse de son premier film alors qu’il comptait 18 ans, avait déclaré que le drame romantique était en avance sur son temps.

«Les premières sont toujours spéciales, mais« RHTDM »est un film qui était en avance sur son temps et qui a emballé la romance dans une belle histoire. En plus d’être un début mémorable pour ma carrière d’actrice, il m’a donné des relations et des amitiés à vie que je chéris Même maintenant, il est difficile de croire que cela fait 18 ans que nous avons tourné le film », avait déclaré Dia.

Le film tournait autour des personnages de Maddy (joué par R. Madhavan) et Reena (Dia). Maddy se faisait passer pour l’intérêt amoureux de Reena Rajeev (Saif Ali Khan) et la courtisait. Le film, réalisé par Gautham Menon, était un remake de son film tamoul « Minnale ».