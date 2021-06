Après avoir appelé la fille de Virat Kohli-Anushka Sharma Vamika « ange », la sœur du joueur de cricket Bhawna Dhingra a déclaré CECI

Vendredi, lors d’une session Instagram « demandez-moi n’importe quoi », on a demandé à la sœur de Virat Kohli, Bhawna Kohli Dhingra, si elle avait rencontré Anushka Sharma et sa fille Vamika. A quoi elle a répondu: « Oui, nous l’avons fait et c’est un ange. » Maintenant, après que son commentaire sur le bébé de Virushka soit devenu viral, Bhawna a repris son histoire sur Instagram et a publié des éclaircissements citant le respect de la vie privée du couple. Elle a ensuite demandé aux gens de ne pas diffuser de nouvelles suggérant comment elle avait dit à Vamika l’apparence.

La déclaration de Bhawna se lit comme suit : « Les gars Virat et Anushka ont déjà demandé aux médias de s’abstenir des photos de Vamika. Veuillez ne pas encourager ou divertir les nouvelles suggérant que j’ai révélé à quoi elle ressemble. Je respecte totalement leur décision et ne le ferais pas moi-même. «

Plus tôt, Virat avait déclaré qu’Anushka et lui avaient décidé de ne pas exposer le visage de Vamika. Le skipper indien a écrit sur son histoire Instagram: « Nous avons décidé en tant que couple de ne pas exposer notre enfant aux médias sociaux avant qu’elle ne comprenne ce que sont les médias sociaux et qu’elle puisse faire son propre choix. »

Peu de temps après la naissance de Vamika, dans une déclaration commune, Virat et Anushka avaient demandé aux médias de ne pas capturer les photos de Vamika. Ils ont déclaré : « En tant que parents, nous avons une simple demande à vous faire. Nous voulons protéger la vie privée de notre enfant et nous avons besoin de votre aide et de votre soutien. Bien que nous veillerons toujours à ce que vous obteniez tout le contenu dont vous avez besoin nous présentant, nous vous demandons de bien vouloir ne pas prendre ou transporter de contenu qui a notre enfant. Nous savons que vous comprendrez d’où nous venons et nous vous en remercions. «