Après avoir appelé à une transition «  transparente  », Trump dit qu’il sautera l’inauguration de Biden

Le président américain Donald Trump a confirmé qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de Joe Biden, qui, selon lui, l’a vaincu en novembre par fraude. Le vice-président Mike Pence, cependant, devrait assister à la cérémonie.

Fraîchement déclaré son soutien à un « Transition de pouvoir fluide, ordonnée et transparente, » Trump a annoncé vendredi via Twitter qu’il ne serait pas présent lors de la remise effective à son successeur à Washington DC, le 20 janvier.

«À tous ceux qui ont posé la question, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier» il a tweeté.

La décision de Trump n’était pas tout à fait surprenante. Le président soutient depuis novembre que Biden a remporté un «Élection truquée», et que la victoire des démocrates dans les principaux États swing a été obtenue grâce à une combinaison de « inconstitutionnel » décisions de justice autorisant le dépouillement des bulletins illégaux, tard dans la nuit « Décharges » de bulletins de vote pour Biden et ordinateur « Défaillance. » Les arguments de son équipe juridique ont été rejetés par les tribunaux étatiques et fédéraux, et les preuves de cette fraude présumée restent anecdotiques.

On s’attend généralement à ce que Pence assiste à l’inauguration de Biden à la place de Trump, bien qu’il n’ait pas publié de déclaration officielle sur ses projets.

Plutôt que d’attendre le 20 janvier, les démocrates ont exhorté le cabinet de Trump à utiliser le 25e amendement pour le démettre de ses fonctions, pour des raisons d’inaptitude à diriger. Les membres démocrates du Congrès ont également rédigé des articles de mise en accusation contre le président, une décision qui a gagné un certain soutien des républicains.

Ces mesures interviennent après qu’une foule de partisans du président sortant se soit frayé un chemin dans le Capitole américain mercredi à la suite d’un discours de Trump dans lequel il a appelé les législateurs à l’intérieur à rejeter la victoire électorale de Biden.

Le président a encouragé les manifestants à «Pacifiquement et patriotiquement» manifester devant le Capitole, mais un important contingent du rassemblement «Stop the Steal» est entré de force et s’est mis à vandaliser les bureaux et à affronter la police. Un partisan non armé de Trump a été abattu par la police à l’intérieur du bâtiment, tandis qu’un officier a été mortellement blessé par les émeutiers. Trois autres personnes sont mortes de « urgences médicales. »

Trump a été largement condamné pour avoir rallié les manifestants. Alors que les législateurs, les journalistes et les commentateurs appelaient à sa démission, Trump a été interdit par plusieurs plateformes de médias sociaux, pour réapparaître sur Twitter jeudi soir avec un appel au calme et à la poursuite des émeutiers.

