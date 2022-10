Après avoir affirmé qu’un éventuel nouveau gouvernement israélien nuirait aux relations avec les États-Unis, le sénateur Menendez reste silencieux

JERUSALEM, Israël – Un politicien israélien controversé a riposté cette semaine à un rapport affirmant que le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Robert Menendez, DN.J., a déclaré que son rôle potentiel dans un nouveau gouvernement de coalition israélien nuirait aux relations des États-Unis avec l’État juif.

Le site d’information Axios a rapporté que lors d’une réunion le 5 septembre entre Menendez et l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le législateur du New Jersey a déclaré qu’il avait de “sérieuses inquiétudes” au sujet d’un gouvernement de coalition avec “des individus extrémistes et polarisants comme [Itamar] Ben-Gvir.” Les Israéliens iront aux urnes le mois prochain.

Selon l’article d’Axios, une source a déclaré : “Les gens qui étaient dans la pièce ont vu à quel point Bibi s’est fait chier [Netanyahu] got” en réponse aux commentaires de Menendez.

L’homme politique israélien d’extrême droite controversé en question est Itamar Ben-Gvir. Son parti progresse dans les sondages et pourrait terminer troisième ou quatrième lors des prochaines élections.

ISRAËL APPELLE À DE NOUVELLES ÉLECTIONS UN MOIS AVANT LA VISITE DE BIDEN

Dans une déclaration à Fox News Digital, Ben-Gvir, le chef du parti Otzma Yehudit (Force juive) a déclaré : « Je suis profondément préoccupé par les informations selon lesquelles le sénateur Menendez a adressé des critiques incorrectes et erronées aux millions d’Israéliens qui vont bientôt voter. en faveur d’un gouvernement de centre-droit et moi personnellement.”

Il a poursuivi : « Tout le monde sait que le sénateur est un véritable ami d’Israël et un champion des relations américano-israéliennes, et plus important encore, c’est un homme intègre. Par conséquent, j’ai l’impression qu’il n’aurait pas fait les déclarations rapportées. s’il avait été correctement informé des postes que j’occupe, ainsi que de ceux que je n’occupe pas.”

Ben-Gvir a été critiqué pour avoir arraché l’emblème Cadillac de la voiture d’Yitzhak Rabin, alors Premier ministre israélien, en 1995 et avoir déclaré : « Nous avons atteint la voiture de Rabin, nous arriverons aussi à Rabin. L’extrémiste israélien Yigal Amir, alors âgé de 25 ans, a assassiné Rabin la même année.

Les critiques ont décrit Ben-Gvir comme un extrémiste de droite pour ses relations et son soutien à des éléments d’extrême droite en Israël, y compris feu le rabbin Meir Kahane, dont le parti ultra-nationaliste a été interdit de se présenter aux élections suivantes pour incitation au racisme contre les Arabes. Kahane a été assassiné par un terroriste à Manhattan en 1990.

Dans une récente interview avec l’Associated Press, Shuki Friedman, un expert de l’extrême droite israélienne a décrit Ben-Gvir comme étant “un démagogue populiste… il interviewe bien, il est bon devant la caméra, et il a eu beaucoup de temps d’écran qui lui a donné légitimité », a noté Friedman du Jewish People Policy Institute.

ISRAËL ET LE LIBAN S’APPLIQUENT POUR RÉSOUDRE LE DIFFÉREND MARITIME ALORS QUE LE GROUPE TERRORISTE MENACE DE FORER

Ben-Gvir a déclaré à Fox News Digital : « Les ennemis d’un Israël fort me salissent, me traitant, moi et mon parti, de racistes. Mais la vérité est que nous sommes antiracistes ; nous luttons contre l’antisémitisme raciste qui se développe dans les limites de notre patrie. Nous pensons qu’Israël doit déraciner les organisations terroristes telles que le Hamas, le Jihad islamique et les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, tout comme les États-Unis ont vaincu Al-Qaïda. Comme des millions d’Américains, nous pensons que la paix passe par la force et que la politique d’Israël doit reposer sur l’application ferme de notre droit à la souveraineté et à l’autodéfense. »

En réponse aux avertissements de Menendez, Netanyahu a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière à Tel-Aviv : “Je me serais attendu à ce qu’ils nous mettent en garde contre un gouvernement qui dépend des Frères musulmans qui soutiennent le terrorisme et Ahmad Tibi et Ayman Odeh. Odeh a déclaré ce [Hassan] Nasrallah (Hezbollah) est un héros, après cela est-il étonnant que Lapid ait couru pour lui vendre le gaz des citoyens d’Israël ?”

Netanyahu faisait référence au Premier ministre israélien Yair Lapid qui est en train de travailler sur un accord gazier controversé avec le Liban. Ahmed Tibi et Ayman Odeh sont des hommes politiques arabes israéliens.

Un porte-parole de Menendez a refusé de commenter en réponse à une demande de presse de Fox News Digital. Le département d’État américain n’a pas répondu à une question des médias.

Cependant, le représentant Brad Sherman, D-Calif., qui est considéré comme pro-israélien, a tweeté : « Alors qu’Israël se dirige vers une autre élection en novembre, j’exhorte les dirigeants politiques israéliens de tous les bords politiques à ostraciser les extrémistes comme Ben-Gvir. dont les opinions scandaleuses vont à l’encontre des principes fondamentaux d’Israël d’un État démocratique et juif. »

Alors que les partisans de Ben-Gvir affirment qu’il a réformé ses habitudes, son appel n’a pas débordé au centre de la politique israélienne, selon le professeur Tamar Hermann, chercheur principal à l’Institut israélien de la démocratie. “Il [Ben-Gvir] est toujours un paria au centre [and] à gauche. » Hermann a également noté qu’il était légitimé par Netanyahu et d’autres politiciens de droite.

Hermann a déclaré que Netanyahu avait aidé à intégrer Ben-Gvir lors des dernières élections en poussant l’idée que “cet homme peut devenir membre de la Knesset”, et cette légitimation par l’ancien Premier ministre était “critique aux yeux de tous ceux qui votent”. ” “Ben-Gvir n’est pas à l’extrémité de la politique israélienne à cause de la radicalisation qui s’est produite” après mai 2021, a déclaré Hermann.

En mai 2021, des terroristes du Hamas ont lancé des roquettes sur l’État juif tandis que des Arabes se sont révoltés dans des villes israéliennes, notamment des incendies criminels contre des synagogues. Selon Hermann, les événements de mai 2021 ont déclenché une radicalisation parmi les Arabes israéliens et les Juifs israéliens.

DES ÉMEUTES ÉCLATENT DANS CERTAINES RÉGIONS D’ISRAËL ALORS QUE LES TENSIONS ÉCLATENT

Ben-Gvir bénéficie d’un soutien important parmi les électeurs ultra-orthodoxes, principalement séfarades, qui sont “très enthousiastes” à propos de son message qui “fait appel aux opinions chauvines des Juifs dans l’Etat d’Israël”, a déclaré Hermann. “Ils recherchent un leader fort.”

Fin août, les sondages des trois principales chaînes de télévision israéliennes ont révélé que le parti de Ben-Gvir pourrait obtenir entre huit et neuf sièges au parlement israélien si les élections avaient lieu immédiatement. La montée spectaculaire de Ben-Gvir dans le processus électoral n’a pas reculé depuis le scrutin d’août, selon des experts de l’opinion publique israélienne comme Hermann.

Bezalel Smotrich, le chef du Parti sioniste religieux, qui a formé un bloc électoral avec Ben-Gvir, a déclaré aux médias israéliens que Ben-Gvir s’était positionné pour être un ministre de premier plan dans le prochain gouvernement.

“J’espère que nous serons le troisième plus grand parti de l’Etat d’Israël”, a déclaré Smotrich.

Interrogé sur la dispute signalée, Yishai Fleisher, porte-parole de Ben-Gvir pour les médias anglophones, a déclaré à Fox News Digital : « Je pense qu’un Israël fort, juif, fier, national et patriotique est bon pour la relation américano-israélienne. Tout le monde comprend les défis. du djihadisme et de l’érosion de l’identité nationale. C’est ce que Ben-Gvir représente, et le peuple d’Israël pense de cette façon.

Fleisher a déclaré que les inquiétudes de Menendez ne sont pas justifiées : “De plus, il ne semble pas tout à fait juste qu’il y ait cet air d’ingérence. Ce qui aidera, c’est le soutien mutuel, la confiance mutuelle et le respect mutuel pour les processus démocratiques de l’autre. Tout comme Israël veut voir un des États-Unis forts, je suis sûr que le peuple américain veut voir un Israël fort. »

Fleisher, qui est également porte-parole de la communauté juive d’Hébron, une ville proche de celle où réside Ben Gvir, a également déclaré que son candidat s’était par la suite excusé pour l’incident de Rabin, ajoutant que Ben-Gvir avait mûri.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.