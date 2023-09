Après avoir admis avoir violé son camarade de classe en 2020, un ancien étudiant de l’Université du Missouri condamné

Un ancien étudiant de l’Université du Missouri qui a plaidé coupable en juillet du viol d’un camarade en janvier 2020 passera les sept prochaines années dans le département correctionnel, entre autres conditions de sa condamnation.

Les familles de l’accusé, Giovanni Hawver, et de sa victime, Christine Burris, ont rempli la salle d’audience lundi alors que le juge de la division 3 du comté de Boone, Kevin Crane, fixait la peine. L’accusation a demandé 10 ans, tandis que l’avocat de Hawver, Chris Slusher, a demandé le minimum de cinq ans pour viol au premier degré, car Hawver devra également s’inscrire pour le reste de sa vie en tant que délinquant sexuel et subira également des contrôles de probation et de libération conditionnelle à vie. .

Conformément aux lignes directrices en matière de détermination de la peine, Hawver sera incarcéré au Département des services correctionnels pendant au moins six ans avant sa libération, sauf appel susceptible de modifier sa peine.

Burris et son père, William Burris, le grand-père de Hawver, Bob Hernandez, qui était un ancien membre du conseil municipal de Kansas, et Hawver ont tous lu des déclarations au tribunal. L’accusation a également recueilli le témoignage de la détective Renee Wilbarger du département de police de Columbia.

« En toute honnêteté, je ne pense pas que je saurai un jour à quel point cette agression a changé ma vie. Ce que je sais, c’est qu’il est incroyablement rare que les victimes et les survivants aient la chance de parler comme je le fais aujourd’hui. « , a déclaré Burris, ajoutant que les actions de Hawver ont eu un impact non seulement sur sa santé mentale, mais aussi sur sa capacité à terminer ses études pour devenir infirmière et sur les impacts financiers associés à son travail pour accéder à des études supérieures.

« (Ma fille) est restée forte et reste déterminée à protéger les futures femmes de votre comportement », a déclaré William Burris.

Hernandez a déclaré qu’il avait constaté un changement chez son petit-fils au cours des années qui ont suivi l’agression et qu’il reconnaissait la gravité de ses actes. Cela a été repris par Hawver.

« Je peux voir à quel point mes actions vous ont affecté… et je sais que mes paroles ne guériront pas vos blessures, mais je veux vous les étendre », a-t-il déclaré en s’adressant à Burris.

Par le biais de témoignages, l’accusation s’est efforcée de démontrer un modèle de comportement plutôt qu’un incident ponctuel. Cela était basé sur des preuves photographiques et vidéo obtenues à partir des appareils de Hawver et sur des déclarations transmises à Wilbarger par deux autres victimes qui, bien que n’ayant pas été violées, ont subi une agression sexuelle. Les deux autres victimes n’ont pas demandé de poursuites supplémentaires, a déclaré Wilbarger.

Slusher a repoussé les témoignages et les déclarations des victimes pour montrer que Hawver a reconnu ses actes et est prêt à accepter toutes les conséquences en plaidant coupable, plutôt que d’aller en procès.

Grâce à son aveu de culpabilité, Hawver a eu des relations sexuelles avec Burris fin janvier 2020. Elle était en état d’ébriété et ne pouvait donc pas donner son consentement. Ce n’était pas forcé, mais Burris était incapable d’agir en raison de son ivresse.

Cet article a été initialement publié sur Columbia Daily Tribune : Un étudiant de l’Université du Missouri condamné après avoir plaidé coupable de viol