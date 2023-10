Après avoir acheté un marché survendu la semaine dernière, voici 3 choses à surveiller la semaine prochaine

Les moyennes des principales actions ont rebondi vendredi, malgré la publication d’un rapport sur l’emploi américain meilleur que prévu et une nouvelle hausse des rendements du Trésor. Les investisseurs ont d’abord abandonné les actions et les taux obligataires ont grimpé après que le ministère du Travail a annoncé que l’économie américaine avait créé 336 000 emplois en septembre, soit près du double du consensus. Mais les actions se sont redressées alors que les rendements obligataires se sont stabilisés tout au long de la journée. Cela a suffi à placer le S & P 500 dans le noir pour la semaine, mettant fin à la séquence de quatre semaines de pertes de l’indice général du marché. Le Nasdaq a augmenté de 1,2 % et le Dow Jones a légèrement baissé sur la semaine. Pourquoi ce renversement ? Nous pensons qu’un élément clé du rapport sur l’emploi a été (au début) sous-évalué : les salaires ont augmenté moins que prévu. Selon nous, une forte embauche accompagnée d’une croissance modérée des salaires pourrait être le nirvana pour l’économie et les actions. L’accélération de la croissance des salaires a été l’un des problèmes les plus épineux de la Réserve fédérale dans sa lutte contre l’inflation. Si elle peut diminuer tout en créant des emplois, nous pourrions avoir un atterrissage en douceur – ou pas d’atterrissage – pour l’économie. @CL.1 Performance en hausse du WTI depuis le début de l’année. Autre point positif : les prix du pétrole se sont effondrés en octobre après avoir bondi de plus de 28 % au troisième trimestre. Même avec un modeste rebond vendredi, les prix du brut américain ont chuté de près de 9 % cette semaine – leur pire performance hebdomadaire depuis mars. C’est important pour deux raisons. Premièrement, les prix de l’énergie sont en concurrence avec les dollars discrétionnaires. Plus les consommateurs dépensent pour faire le plein d’essence dans leur voiture, moins ils doivent dépenser au centre commercial. Deuxièmement, les coûts énergétiques ont un impact sur l’inflation (même si la Fed s’appuie principalement sur l’indice PCE de base car il exclut les prix de l’énergie et des produits alimentaires). Après tout, l’énergie représente un coût d’intrant majeur pour les entreprises. Si ces entreprises veulent protéger leurs bénéfices lorsque les prix du pétrole augmentent, elles répercuteront ces coûts sur le consommateur. Ainsi, le marché du travail reste solide, l’inflation des salaires ralentit et les prix de l’énergie redescendent sur Terre. Les taux d’intérêt restent élevés, mais la rapidité du changement compte plus que leur niveau absolu. Nous devons y aller doucement. Les entreprises et les emprunteurs peuvent s’adapter à un niveau plus élevé, mais des changements rapides de ces niveaux rendent difficile l’octroi de prêts et d’emprunts. De plus, le niveau d’inversion des rendements des bons du Trésor à 2 et 10 ans – signe de récession pour beaucoup – s’est affaibli ces dernières semaines. Le retour des spreads à des niveaux normaux – les rendements des obligations à long terme plus élevés que ceux des obligations à court terme – serait une aubaine majeure pour les haussiers. Rendement du Trésor à 10 ans US10Y en hausse depuis le début de l’année. Voici trois développements majeurs à surveiller au cours de la semaine à venir. Données sur l’inflation : l’indice des prix à la production (IPP) est publié mercredi. L’indice des prix à la consommation (IPC) sera publié jeudi. L’IPC a certainement plus de poids dans la mesure où la Fed se préoccupe davantage de ce que paient les consommateurs que du coût des intrants de ces biens. Cela dit, les coûts élevés des intrants peuvent en fin de compte se traduire par des prix de vente plus élevés, les entreprises cherchant à protéger leurs bénéfices. Il est donc important que nous n’assistions pas à des chiffres trop chauds par rapport à ce que prédisent les économistes pour l’un ou l’autre. L’IPP global de septembre devrait augmenter de 0,3 % d’un mois à l’autre et de 1,6 % d’une année sur l’autre. Le taux de base devrait augmenter de 0,2 % d’un mois à l’autre et de 2,3 % d’une année sur l’autre. Ces chiffres annuels sont largement comparables à l’objectif de la Fed, donc tout ce qui est prévu devrait convenir au marché. Nous ne voulons pas d’une situation si chaude qu’elle susciterait la crainte d’une résurgence de l’inflation au niveau de gros, ni d’une situation si faible qu’elle susciterait la crainte d’un atterrissage brutal. Quant à l’IPC, les économistes s’attendent à une hausse de 0,3 % d’un mois à l’autre et de 3,6 % d’une année sur l’autre pour septembre. L’IPC de base devrait augmenter de 0,3 % d’un mois à l’autre et de 4,1 % d’une année sur l’autre. Si ces prévisions se confirmaient, elles représenteraient toutes deux une décélération, sur une base annuelle, par rapport à ce que nous avons observé en août. Cependant, comme les deux taux directeurs sont supérieurs au taux cible de 2 % de la Fed, une faiblesse supplémentaire serait la bienvenue. Tout ce qui dépasse ces prévisions sera probablement considéré comme négatif par le marché, car cela pourrait très bien provoquer une nouvelle hausse des rendements obligataires, qui sur 10 ans ont atteint un plus haut depuis 2007. Les chiffres principaux et fondamentaux ne sont pas la fin. tout soit tout. Nous nous concentrerons également sur l’indice du logement, qui représente environ un tiers de l’IPC total. N’oubliez pas que les coûts du logement ont été une véritable épine dans le pied de la Fed, car le manque d’offre a contribué à maintenir les prix à un niveau élevé, même si les taux hypothécaires grimpent. Bénéfices bancaires : le nom du club Wells Fargo (WFC) fait partie des banques qui lanceront la saison des résultats du troisième trimestre vendredi prochain. En plus des commentaires de haut niveau sur l’état de l’économie et les niveaux d’épargne et les habitudes de dépenses des consommateurs, nous écouterons attentivement une mise à jour sur l’exposition de la banque à l’immobilier commercial et l’impact de la hausse des taux sur les dépôts et les activités de prêt. Les grandes banques, en particulier les banques nationales comme Wells Fargo, sont dans une position unique pour fournir un aperçu en temps réel de l’économie, car elles ont accès à tous les niveaux de flux monétaires, depuis les cartes de débit et de crédit des consommateurs jusqu’aux plans de dépenses des entreprises. Les annonces post-bénéfices des banques doivent être considérées comme importantes : elles donnent aux investisseurs le meilleur aperçu des activités pour le prochain trimestre et en 2024. Bien que nous ne détenions pas JPMorgan Chase (JPM), nous serons curieux d’entendre ce que le PDG Jamie Dimon doit le dire lors de sa propre conférence téléphonique, qui aura également lieu vendredi avec plusieurs autres institutions financières. Notre autre banque du Club, Morgan Stanley (MS), devrait publier son trimestre le 18 octobre. Minutes de la Fed : Les minutes de la réunion de septembre de la Fed sont publiées mercredi après-midi. Mais nous entendrons les responsables de la Fed tout au long de la semaine. Attendez-vous à ce que leurs commentaires entraînent une certaine volatilité ici et là, mais restez concentrés sur les données – car en fin de compte, nous espérons que les banquiers centraux permettront aux données de guider leurs actions en matière de politique monétaire. La réunion de septembre a vu une pause dans les hausses de taux d’intérêt. Mais une hausse supplémentaire était prévue cette année alors qu’il ne reste plus que les réunions de novembre et décembre. Ils prévoient également moins de baisses de taux l’année prochaine. La traduction : des tarifs plus élevés pendant plus longtemps. Mais beaucoup de choses peuvent changer d’ici la réunion de novembre. Voici un aperçu complet de toutes les données nationales importantes de la semaine à venir alors que nous envisageons nos prochaines actions pour le portefeuille. Cette semaine, nous avons effectué six transactions, deux changements de notes et un ajout de Bullpen. Mardi 10 octobre Avant la cloche des résultats : PepsiCo (PEP) Mercredi 11 octobre 8 h 30 HE : Indice des prix à la production 14 h HE : Procès-verbal du FOMC Jeudi 12 octobre 8 h 30 HE : Indice des prix à la consommation 8 : 30 h HE : premières inscriptions au chômage Avant la cloche : Delta Air (DAL), Walgreens Boots Alliance (WBA), Commercial Metals (CMC), Domino's Pizza (DPZ), Fastenal (FAST), Infosys Tech (INFY) Après la cloche : SMART Global (SGH) vendredi 13 octobre Avant la cloche : Wells Fargo (WFC), JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), BlackRock (BLK), Progressive (PGR), PNC Financial (PNC) Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

