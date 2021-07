Après avoir accusé Jackky Bhagnani, huit autres personnes de l’avoir violée, le mannequin reçoit des menaces de mort et déclare « Si quelque chose arrive… »

En mai, le mannequin Apernah avait déposé une plainte contre l’acteur Jackky Bhagnani, le photographe Julian Colston et sept autres personnes pour l’avoir violée et agressée. Dans son FIR déposé au poste de police de Bandra, Apernah a nommé neuf personnes de l’industrie de Bollywood, dont Krishan Kumar de la série T, Nikhil Kamat, Sheel Gupta, Ajit Thakur, Gurjot Singh, Vishnu Induri et Anirban Blah de Kwan Entertainment.

Le mannequin de 28 ans avait déposé le FIR le 26 mai. Le mannequin a maintenant affirmé qu’elle recevait des menaces de mort de faux comptes. Dans une longue note sur Instagram, Apernah a partagé son épreuve et a déclaré que « si quelque chose d’anormal m’arrive », les neuf hommes devraient être tenus pour responsables.

Dans sa note, Apernah a écrit sur Instagram : « BTW, les soi-disant « hommes de haut niveau » m’envoient toujours des menaces de mort indirectement en utilisant des images et des vidéos violentes sur Instagram (via dm et tags). J’ai bloqué des centaines de ces faux comptes et j’en ai signalé certains car ils avaient des photos et des mots plutôt explicites ainsi que des noms d’utilisateur déclencheurs comme @ bitchurdead887 @ terimaak231 ou quelque chose @bulletzngunzz ou quelque chose comme ça .. ma main tremble en tapant ceci .. J’en ai informé la police, mais ils ont demandé à se rendre au poste de police le plus proche et à enregistrer un autre FIR.. mais je n’ai pas ce genre de patience et d’énergie pour me rappeler comment cela m’a pris 3 semaines de courir autour d’eux pour qu’ils enregistrent le premier.

Elle a en outre écrit: «Par conséquent, je voulais juste que tout le monde sache que SI QUELQUE CHOSE D’APRÈS NATURE ARRIVE À MOI AVANT QUE LE JUGEMENT FINAL ARRIVE ET MÊME APRÈS CELA. , GURJOT SINGH, AJIT THAKUR, KRISHAN KUMAR, VISHNU INDURI, LES MORANIS (en raison de leur forte affiliation avec la plupart d’entre eux), COLSTON JULIAN, SUHEL SETH, JACKKY BHAGNANI, ANIRBAN BLAH SERONT ENTIÈREMENT RESPONSABLES DE LA MÊME QUE JE N’AI AUCUN AUTRE « ENNEMIS » dans le monde.. qui voudraient me faire autant de mal que ces gens à qui j’ai montré beaucoup trop de gentillesse qu’ils n’en méritaient par pitié (et peut-être craignent que je n’en ai plus). »

En partageant la note, elle a écrit dans sa légende : « * moi/ma famille/mes animaux de compagnie. Ils m’ont harcelé par des gangs, calomnié mon nom, m’ont maltraité, attaqué mon esprit et mon corps, m’ont mis à la porte de mes emplois et de mes postes tout en se présentant comme mes amis bienveillants.. m’a pris des années à vivre dans le doute et à remettre en question mes instincts mais je je suis sain d’esprit maintenant, et je vois très clairement les choses, le voile de l’illusion qu’ils m’ont mis a été levé et incendié.. voudrais en outre préciser que je ne suis pas ami ni en contact avec aucune de ces personnes . Et je suis pleinement conscient de la façon dont ils essaient d’acheter la police et le tribunal.

Le mannequin a également accusé les photographes de renom de l’industrie Julian Colston et Suhel Seth de harcèlement sexuel.