Après Avika Gor, Manish Raisinghan RÉAGIT aux rumeurs selon lesquelles il aurait un «enfant secret» avec la co-star de «Sasural Simar Ka»

L’acteur Manish Raisinghan a parlé des rumeurs refaites sur sa liaison avec la co-star de « Sasural Simar Ka » Avika Gor, avec qui il a été rapporté qu’il avait un « enfant secret ».

En parlant de cela dans une interview avec ETimes, Manish a déclaré : « C’est l’une des choses les plus absurdes que j’ai jamais entendues à propos de mon amitié avec Avika. Pourquoi deux personnes ne peuvent-elles pas être de bons amis ? Pourquoi doivent-ils être en couple ? De plus, c’est un fait que j’ai 18 ans de plus qu’elle. »

Il a poursuivi: « Avika sera toujours une amie proche. Elle est maintenant dans une relation heureuse avec Milind Chandwani et cela fait plus d’un an que je me suis marié en juin 2020. Sangeita et moi avons ri de ces rumeurs. »

Plus tôt, Avika avait également annulé les rumeurs d’une relation avec Manish. Elle avait dit à RJ Siddharth Kannan dans une interview : « Il y avait des articles comme humne bachcha chhupa ke rakha hai (nous avons un enfant secret). Nous sommes très proches, même maintenant. Dans mon parcours depuis l’âge de 13 ans jusqu’à maintenant, il a été l’ami le plus proche que j’aie jamais eu. »

Avika a également mentionné que les rumeurs les avaient touchés au début, au point qu’ils ne se sont pas parlé pendant deux semaines. Elle a dit : « Si nous lisons de vieux reportages sur nous, nous rions. »

L’acteur a poursuivi en disant: « Il a 18 ans de plus que moi. Même maintenant, quand les gens me demandent s’il s’est passé quelque chose entre nous, je suis comme ‘yaar, simple papa se thoda chhota hai woh (il a presque l’âge de mon père). «

Pour les inconnus, Manish a épousé sa bien-aimée Sangeita Chauhaan en juin de l’année dernière. Ils se sont mariés dans un gurudwara à Mumbai en présence des membres de leur famille immédiate en novembre 2020, Pendant ce temps, Avika a également officialisé sa relation avec le concurrent de MTV Roadies, Milind Chandwani.