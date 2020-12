Apple a lancé ses processeurs M1 basés sur ARM pour les ordinateurs Mac plus tôt ce mois-ci. Selon un récent rapport de Bloomberg, Microsoft serait également en train de concevoir ses propres processeurs ARM pour ses serveurs et éventuellement pour un futur appareil Surface. Les processeurs basés sur ARM seront utilisés dans les serveurs des services cloud Azure de Microsoft et seront basés sur des conceptions ARM, indique le rapport. Microsoft explorerait également l’utilisation d’une autre puce pour certains de ses appareils Surface.

Actuellement, Microsoft utilise des processeurs Intel pour la plupart de ses services cloud Azure et la plupart de la gamme d’ordinateurs Surface de l’entreprise. Microsoft a également travaillé avec AMD et Qualcomm pour des puces personnalisées pour les appareils Surface Laptop 3 et Surface Pro X. Ceci, selon les rapports, montre une volonté de réduire la dépendance aux chipsets Intel. Répondant à la requête de The Verge, Microsoft n’a pas nié le développement. «Le silicium étant un élément fondamental de la technologie, nous continuons d’investir dans nos propres capacités dans des domaines tels que la conception, la fabrication et les outils, tout en encourageant et en renforçant les partenariats avec un large éventail de fournisseurs de puces», a déclaré Frank Shaw, responsable des communications de Microsoft. dit The Verge.

Maintenant, puisque Microsoft a déjà co-conçu une puce SQ1 basée sur ARM pour la Surface Pro X l’année dernière et l’a suivie avec un processeur SQ2 plus tôt cette année, est un indicateur que la société est capable de fabriquer ses propres chipsets ARM. AMD a également travaillé avec Microsoft pour créer une version personnalisée de ses processeurs Ryzen pour le Surface Laptop 3.

Cette décision pourrait être une préoccupation majeure pour Intel, car de plus en plus de fabricants cessent de dépendre du fabricant de puces et proposent leurs propres processeurs ARM. Même Amazon, le principal rival cloud de Microsoft, a lancé il y a un an ses processeurs Graviton2 basés sur ARM pour AWS. Cependant, les serveurs ARM ne représentent actuellement qu’une petite partie du marché, malgré les performances et les avantages de coûts qu’ils offrent. Il est prudent de supposer que cela va bientôt changer.